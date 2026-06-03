Po šiltų dienų – permainos: žinoma sinoptikė pranešė, ką atneš ciklonas

Ketvirtadienį, birželio 4 -osios naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pavakare jau didesnio lietaus debesys pasieks vakarinius, pietvakarinius rajonus. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 9–13°C vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam pakraštuke, dieną 20–24°C.
Penktadienį, birželio 5 d. protarpiais lietus, gausesnis nakties pradžioje ir įdienojus. Dieną perkūnija. Vėjas pietryčių 6–11 m/s, dieną vakariniam pakraštuke ir pajūryje šiaurės vakarų 7–12m/s. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 22–26°C, rytuose, šiaurės rytuose 19–21°C.
Šeštadienį, birželio 6-osios gausoko lietaus su perkūnija debesys iš vakarų, pietvakarių slinks tolyn per Lietuvą į rytus, rytą gausiau laistys šiaurės rytinius, rytinius rajonus, dieną tik kai kur protarpiais palis. Vėjas naktį rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose pietryčių 5–10 m/s, pietvakariniuose rajonuose ir vakarinėj pusėj vakarų 7–12 m/s dieną vakarų 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 17–22°C, pajūryje 14–16°C.
Šiluma vis labiau įsitvirtins: termometrų stulpeliai kils iki 25 laipsnių
Sekmadienį, birželio 7 -osios naktį be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, įdienojus trumpai, su perkūnija kai kur palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 8–12°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 20–24°C, pajūryje 16–19°C.
Pirmadienį, birželio 8 d. protarpiais palis, dieną su perkūnija, naktį vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 18–20°C, šiaurėje, šiaurės rytuose 21–23°C.
Susiję straipsniai
Antradienį, birželio 9-osios naktį be lietaus, daug kur rūkai drieksis, įdienojus vėl daug kur trumpai palis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 11–13°C, dieną 20–24°C, pajūryje 14–19°C.
Trečiadienį, birželio 10-osios naktį be lietaus, dieną trumpas lietus, jau daug kur gausesnis ir su perkūnija. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 13–15°C, dieną vakarinėje Lietuvos pusėje 17–19°C, rytinėje pusėje iki 20–25°C sušils.