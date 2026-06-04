Gatvės virto upėmis
Ypač sudėtinga situacija susiklostė Działošyno savivaldybėje Lodzės vaivadijoje. Pirmosios pagalbos tarnybų iškvietimai pasipylė dar prieš 19 valandą. Iš viso ugniagesiai sulaukė apie 40 pranešimų dėl užlietų rūsių, apsemtų kelių ir pažeistos infrastruktūros.
Liūtys buvo tokios intensyvios, kad kai kurios gatvės virto srauniomis vandens upėmis. Vietomis buvo paplauta nacionalinio kelio Nr. 42 važiuojamoji dalis.
Šiluma vis labiau įsitvirtins: termometrų stulpeliai kils iki 25 laipsnių
Gelbėtojams taip pat teko evakuoti devynis žmones, tarp jų penkis vaikus. Trys automobiliai įstrigo vandens užlietose įdubose, o vairuotojai nebegalėjo tęsti kelionės. Laimei, per audrą niekas rimtai nenukentėjo.
Dešimtys iškvietimų Silezijoje
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Sudėtingos oro sąlygos fiksuotos ir Silezijoje, kur galiojo antrojo lygio meteorologiniai perspėjimai. Nuo 13 iki 16.20 val. ugniagesiai atliko 64 gelbėjimo darbus.
Daugiausia incidentų užregistruota Rudoje Šlionskoje – apie 40. Dar keliolika iškvietimų gauta Bytome, Będzine ir Zabžėje.
Pranešama apie užlietus rūsius, gyvenamuosius namus ir gatves. Rudoje Šlionskoje po viaduku ties Dvorcova gatve susikaupė tiek vandens, kad teko uždaryti eismą ir pradėti intensyvų vandens siurbimą.
Audros nesitraukia
Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio institutas perspėja, kad audros ir smarkios liūtys gali tęstis ir per artėjančią Devintinių šventę bei ilgąjį savaitgalį. Sinoptikai įspėja, kad kai kuriose šalies vietovėse orai išliks pavojingi ir artimiausiomis dienomis.