Įspėja apie artėjančias permainas: šalį skalbs liūtys, griaudės perkūnija

Ketvirtadienio dieną šalyje daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija.
Pūs pietryčių, 7–12 m/s vėjas. Temperatūra dieną sieks 20–25, Kuršių nerijoje 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 17–20 laipsnių.
Šiluma vis labiau įsitvirtins: termometrų stulpeliai kils iki 25 laipsnių
Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus.
Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
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Sekmadienį daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24, pajūryje 15–18 laipsnių.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų laikytis panašūs orai.
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