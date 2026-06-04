Sinoptikės žinia dėl atslinkusio ciklono: „Gerokai su perkūnija palaistys“

„Penktadienį, šio atmosferos fronto debesys, laistydami, lėtai keliaus tolyn per Lietuvą į rytus. Dieną iš pietų dar vienas atmosferos frontas pasieks pietinius ir rytinius Lietuvos rajonus, gerokai su perkūnija palaistys.
Negana to, penktadienio vakare, ant banguoto atmosferos fronto užsisukęs nedidelis ciklonas „ners“ per Lietuvą į šiaurę. Tad šeštadienio naktį ir rytą vėl trankiai (su perkūnija) daug ką laistys. Šeštadienį visokių krypčių vėjas, per perkūniją stiprokas, po Lietuvą sukiosis. Tad šeštadienio orai irgi nedžiugins.
Jau ramus, su silpnais vėjais bus sekmadienis ir kitos savaitės pradžia, bet lietus ir sekmadienį ir kitos savaitės pradžioje vienus daugiau, kitus mažiau vis dar laistys, o naktimis dažnai rūkai nusidrieks. Lietuviška vasara tęsis – dienomis bus maloniai šilta (šiek tiek virš 20 laipsnių šilumos), naktys irgi bus gana šiltos ir tik pragiedrėjus ar rūkams užtraukus, bus kiek vėsiau“, – savo paskyroje skelbė sinoptikė.
Stiprėjantį vėją lydės lietus: galima perkūnija
Penktadienį, birželio 5 d. protarpiais lietus, rytą ir dieną su perkūnija. Dieną gausesnis ir trankesnis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, o vakare ir vakarinius rajonus didesnė audra pasieks. Vėjas pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Naktį 14–16, dieną 21–25, rytuose, šiaurės rytuose 18–20 laipsnių.
Šeštadienį, birželio 6-osios naktį gausoko lietaus su perkūnija debesys iš vakarų, pietvakarių slinks tolyn per Lietuvą į rytus, rytą gausiau laistys šiaurės rytinius, rytinius rajonus, įdienojus tik kai kur protarpiais palis, vakare jau be lietaus. Vėjas naktį rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose pietryčių 5–10 m/s, pietvakariniuose rajonuose ir vakarinėj pusėj vakarų 7–12 m/s, dieną vakarų 8–13 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Naktį 12–16, vėsiausia vakariniuose rajonuose, dieną 19–24, pajūryje 14–18 laipsnių.
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Sekmadienį, birželio 7-osios naktį be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, įdienojus trumpai, su perkūnija kai kur palis,vakare gausiau ir su perkūnija vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 7–12, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 16–20 laipsnių.
Pirmadienį, birželio 8 d. protarpiais palis, dieną su perkūnija, naktį vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 12–14, dieną 20–25, pajūryje ir šiaurės rytuose 17–19 laipsnių.
Antradienį, birželio 9 d. trumpai, su perkūnija palis, naktį daugiausia pietiniam, pietrytiniam pakraštuke. Naktį daug kur rūkai drieksis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 11–13, dieną 20–24, pajūryje 15–19 laipsnių.
Trečiadienį, birželio 10-osios naktį be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, rytą ir dieną lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, daug kur daugokai laistydami. Vėjas naktį pietų 5–10m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 13–15, dieną 16–21 laipsnio.
Ketvirtadienį, birželio 11 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 6–9, dieną 19–23 laipsnių.
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