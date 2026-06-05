Iš meteorologų – įspėjimas dėl laukiančių orų: kam klius stipriausiai

„Šiandien vakare ir artimiausią naktį daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai gali siekti iki 15–17 m/s.“, – rašė meteo.lt ir pateikė rekomendacijas, kaip reikėtų elgtis tokiu oru.
„Rekomendacijos: kelyje būkite labai atidūs, pasirinkite saugų greitį ir atstumą – smarkiai lyjant suprastėja matomumas ir kelio danga tampa slidi. Jei pradėjus žaibuoti esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite“, – rašoma įraše.
Kaip dar ketvirtadienį skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, dėl ciklono vardu Peggy šį savaitgalį Lietuvoje sulauksime itin lietingų orų.
Stiprėjantį vėją lydės lietus: galima perkūnija
„Penktadienį, šio atmosferos fronto debesys, laistydami, lėtai keliaus tolyn per Lietuvą į rytus. Dieną iš pietų dar vienas atmosferos frontas pasieks pietinius ir rytinius Lietuvos rajonus, gerokai su perkūnija palaistys.
Negana to, penktadienio vakare, ant banguoto atmosferos fronto užsisukęs nedidelis ciklonas „ners“ per Lietuvą į šiaurę. Tad šeštadienio naktį ir rytą vėl trankiai (su perkūnija) daug ką laistys. Šeštadienį visokių krypčių vėjas, per perkūniją stiprokas, po Lietuvą sukiosis. Tad šeštadienio orai irgi nedžiugins.
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Jau ramus, su silpnais vėjais bus sekmadienis ir kitos savaitės pradžia, bet lietus ir sekmadienį ir kitos savaitės pradžioje vienus daugiau, kitus mažiau vis dar laistys, o naktimis dažnai rūkai nusidrieks. Lietuviška vasara tęsis – dienomis bus maloniai šilta (šiek tiek virš 20 laipsnių šilumos), naktys irgi bus gana šiltos ir tik pragiedrėjus ar rūkams užtraukus, bus kiek vėsiau“, – savo paskyroje skelbė sinoptikė.
Pirmadienį, birželio 8 d. protarpiais palis, dieną su perkūnija, naktį vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 12–14, dieną 20–25, pajūryje ir šiaurės rytuose 17–19 laipsnių.
Antradienį, birželio 9 d. trumpai, su perkūnija palis, naktį daugiausia pietiniam, pietrytiniam pakraštuke. Naktį daug kur rūkai drieksis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 11–13, dieną 20–24, pajūryje 15–19 laipsnių.
Trečiadienį, birželio 10-osios naktį be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, rytą ir dieną lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, daug kur daugokai laistydami. Vėjas naktį pietų 5–10m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 13–15, dieną 16–21 laipsnio.
Ketvirtadienį, birželio 11 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 6–9, dieną 19–23 laipsnių.
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