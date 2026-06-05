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Lenkijoje – įspėjimas dėl pavojingų oro sąlygų: stipriausiai smogs šalia Lietuvos

2026 m. birželio 5 d. 12:42
Lrytas.lt
Penktadienį per Lenkiją slenka aktyvus atmosferos frontas, kuris orų atžvilgiu aiškiai padalins šalį. Sinoptikai įspėja dėl smarkaus lietaus, krušos ir stipraus vėjo. Didžiausias pavojus gresia visai šalia Lietuvos esančių regionų gyventojams, kur galioja oranžiniai Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio instituto įspėjimai.
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Kol vakarinė šalies dalis atsidurs vėsesnio ir lietingesnio oro įtakoje, rytuose ir šiaurės rytuose kils smarkios audros.
Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio institutas paskelbė pirmo ir antro laipsnio įspėjimus dėl pavojingų meteorologinių reiškinių.
Įspėjimai paskelbti Palenkės vaivadijai ir daliai Varmijos Mozūrų vaivadijos, jie įsigalioja nuo 13 iki 23 valandos.

Stiprėjantį vėją lydės lietus: galima perkūnija

Remiantis prognozėmis, audrų metu gali iškristi nuo 30 iki 40 mm lietaus. Sinoptikai taip pat numato vėjo gūsius, siekiančius iki 80 km/val., bei vietinius krušos kritulius. Didžiausias pavojus išlieka Suvalkų, Lomžos ir Balstogės apylinkėse.
Prognozuojamos audros, kurių metu iškris nuo 20 iki 35 mm kritulių.
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Kur kas didesnėje šalies dalyje paskelbti geltoni, pirmo laipsnio įspėjimai. Įspėjimai dėl audrų išleisti Liublino ir Šventojo Kryžiaus vaivadijoms bei daliai šių vaivadijų: Mazovijos, Lodzės, Pakarpatės, Mažosios Lenkijos, Varmijos Mozūrų.
Šiuose regionuose prognozuojama nuo 20 iki 30 mm kritulių, vietinė kruša ir vėjo gūsiai, siekiantys iki 70 km/val. Įspėjimai taip pat galios nuo 13 iki 22 valandos.
Pietinėje šalies dalyje taip pat prognozuojamas stiprus lietus. Ten paskelbti pirmo laipsnio įspėjimai. Vietomis gali iškristi iki 40 mm kritulių.
 
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