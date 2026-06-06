Aiškėja daugiau audros padarinių Kaune: stichija stipriai nuniokojo kapines

Užfiksuotuose vaizduose matyti nulaužti ir išversti medžiai, kurie virsdami apgadino kapavietes. Kai kuriose vietose sulaužyti antkapiai, išverstos ar pažeistos kapų konstrukcijos, matyti nuolaužomis ir šakomis užverstos kapinės.
„Visi rašo apie nuplėštus stogus, o pažiūrėkite kaip nusiaubtos Seniavos kapinės. Čia mūsų močiutės kapavietė, nukentėjusi audros metu. Apgadintų kapų yra ir daugiau“, – rašė skaitytoja.
Pirminiais duomenimis, didžiausią žalą padarė stiprūs vėjo gūsiai, penktadienio vakarą slinkę per Kauno regioną kartu su audros debesimis.
Dėl nuvirtusių medžių nukentėjo ne viena kapavietė, tačiau tikslus padarytos žalos mastas kol kas nėra žinomas.
Audros padariniais socialiniame tinkle „Facebook“ dalinasi ir kaunietis Robertas Juknevičius.
Susiję straipsniai
Primename, kad penktadienio vakarą ugniagesiai visame Kauno regione skubėjo šalinti audros padarinių. Daugiausia pranešimų sulaukta dėl ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusių medžių ir nulaužtų šakų.