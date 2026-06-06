Naujausias žinomos sinoptikės įspėjimas: kuriuos rajonus vėl lietus su perkūnijomis pasieks

Sekmadienį, birželio 7-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, daugiausia vakariniuose rajonuose, didesnę dienos dalį be ženklesnio lietaus, tik pavakare daugiau ir su perkūnija palis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 7–11°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 21–25°C, Kuršių nerijoje 16–20°C.
Pirmadienį, birželio 8-osios naktį lietus su perkūnija vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, gausesnis paryčiais, dieną jau daug kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų 4–8 m/s, per perkūniją 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 21–25°C, vakariniuose rajonuose 17–20°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, birželio 9 -osios naktį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, dieną protarpiais palis, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių 4–8 m/s, pajūryje dieną 6–11 m/s. Naktį 11–13°C, dieną 20–25°C, pajūryje 16–19°C.
Sinoptikų prognozė savaitgaliui: merks liūtys, tačiau laikysis šilti orai
Trečiadienį, birželio 10-osios naktį ramaus, kai kur didesnio lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, dieną tik protarpiais palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį rytiniuose rajonuose pietų, pietryčių 3–7 m/s, vakarinėje pusėje vakarų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje 14–16°C.
Ketvirtadienį, birželio 11 d. ramiai lis, įdienojus gausiau ir kai kur su silpna perkūnija. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 16–21°C, šilčiausia rytiniam pakraštuke.
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Penktadienį, birželio 12 -osios naktį ramiai palis, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną šiek tiek kai kur palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 7–11°C, dieną 16–20°C.
Šeštadienį, birželio 13 d. šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas pietvakarių 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, dieną 19–23°C, pajūryje 16–18°C. Sekmadienį, birželio 14 d. vėl lis daugiau, gausiau dieną. Vėjas naktį pietų 4–8 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 16–19°C.