Po audringos paros – tarnybos žinia: fiksuoti trys viesulai, skelbia, kur lijo smarkiausiai

„Penktadienį daug kur trumpai palijo, griaudėjo perkūnija. Vietomis lietus buvo smarkus (intensyvumas siekė ≥15 mm per ≤12 val.).
Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai siekė iki 15–16 m/s. Vietomis krito kruša, preliminariai užfiksuoti trys viesulai. Aukščiausia oro temperatūra 21–25 laipsniai.
Naktis irgi buvo nerami. Daug kur palijo, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Žemiausia oro temperatūra 12–17 laipsnių.
„Šiandien kimba“. Sudėtinga starkių sezono pradžia Elektrėnų mariose
Nuo penktadienio 9 val. ryto iki šeštadienio 9 val. ryto (t. y. 24 valandas) gausiausiai prilijo: Pakruojyje – 38,5 mm (tai sudaro net ~62 % birželio mėnesio normos); Kaune – 36,9 mm (~58 % mėnesio normos); Kalvarijoje – 35,4 mm (~47 %); Šiauliuose – 28,8 mm (~44 %); Kazlų Rūdoje – 28 mm (~40 %);
Taigi, dalyje šalies per mažiau nei parą iškrito maždaug 2 savaičių kritulių kiekis.
Nuo penktadienio popietės iki šeštadienio ryto Lietuvoje iš viso buvo užfiksuota 4649 žaibų išlydžiai“, – skelbė Meteo LT.
Ugniagesiai gavo 16 iškvietimų
Ugniagesiai gelbėtojai po penktadienį Lietuvoje praūžusios audros 16 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Teigiama, jog visi iškvietimai buvo susiję su ant važiuojamosios kelio dalies užvirtusiais medžiais.
Tuo metu pranešimų apie medžius, užvirtusius ant gyvenamųjų namų, automobilių ar elektros linijų, negauta.
Susiję straipsniai
Pasak PAGD, daugiausia medžių šalinimo darbų atlikta Kauno apskrityje (6), Marijampolės apskrityje (3) ir Alytaus apskrityje (2). Po vieną iškvietimą registruota Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.
Kaip rašo departamentas, nors Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba šeštadienį prognozuoja ramesnius orus, ugniagesiai gelbėtojai neatmeta, kad pranešimų apie penktadienį praūžusios audros padarinius dar gali daugėti – šeštadienį nuo 6 val. ryto jau gauti 4 iškvietimai šalinti stipraus vėjo padarinių.
Siautė viesulas
Penktadienį vakare gyventojai dalijosi nuotraukomis, kuriose buvo užfiksuotos viesulo užuomazgos. Greitai pasirodė vaizdai ir iš Kazlų Rūdos savivaldybėje esančio Antanavo kaimo, kuriose matyti smarkiai aplaužyti medžiai.
„Aha, mano tėtė nufilmavo, tik su senu telefonu, tai kokybė tokia ne kokia, bet matosi viesulas ir kai skraido viskas“, – rašė internautė.
„Tokio vaizdo ir garso neteko nei matyti, nei girdėti. Matau, kaip viesulas kaimynų pavėsinę kelia ir neša.
Medžiai išversti, parkas nuniokotas, žmonių namų stogai nuplėšti, laidai elektros nutraukti. Vaizdas baisus. Nuostoliai, manau, bus nemaži“, – portalui Lrytas sakė stichiją Antanave mačiusi Brigita.
„Kaimas patyrė labai daug nuostolių. Stogai nuplėšti, medžiai išvartyti. Pati kažkiek mačiau. Mano kiemo nepalietė, bet pro langą spėjau pamatyt, kaip sukosi skeveldros ore, nuplėšti stogai“, – sakė Sonata.
Tačiau nukentėjo ne tik Antanavo kaimas. Gyventojai Kaune pranešė apie patvinusias gatves, o vėliau – ir rimtesnę žalą.
„J. Pabrėžos gatvėj prasikošė galingas viesulas. Nuplėšti namų stogai“, – apie 20.53 val. naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo skaitytojas.
Kitas kaunietis atsiuntė ir vaizdo įrašą, kuriame matyti į viesulą panašus reiškinys, o naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistas esantis vietoje praneša ir apie Aleksote išlaužytus medžius.
Vietoje esantis žurnalistas praneša, kad vietoje ir apgriuvęs namas – šiam nuneštas stogas.
Minėtam portalui susisiekus su Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčiu ugniagesiu, šis nurodė, kad pranešimų apie vėjo ir lietaus padarinius Kaune gauta nemažai.
Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) duomenimis, be elektros 21 val. 15 min. dėl gedimų buvo likę 4900 vartotojų. Daug gedimų matyti Kaune, „raudonavo“ ir kone visas Antanavo kaimas.
21 val. 50 min. jų kiekis jau išaugo iki 5500, o 22 val. 40 min. be elektros likusių namų ūkių skaičius šoko iki 7700.
Orai kiek aprims
Šiandien dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį be lietaus. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, vietomis vakariniuose rajonuose 16–19 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis trumpas lietus. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.