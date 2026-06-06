Po sudėtingų orų ugniagesiai gelbėtojai 16 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių

Tuo metu pranešimų apie medžius, užvirtusius ant gyvenamųjų namų, automobilių ar elektros linijų, negauta.
Pasak PAGD, daugiausia medžių šalinimo darbų atlikta Kauno apskrityje (6), Marijampolės apskrityje (3) ir Alytaus apskrityje (2). Po vieną iškvietimą registruota Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.
Kaip rašo departamentas, nors Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba šeštadienį prognozuoja ramesnius orus, ugniagesiai gelbėtojai neatmeta, kad pranešimų apie penktadienį praūžusios audros padarinius dar gali daugėti – šeštadienį nuo 6 val. ryto jau gauti 4 iškvietimai šalinti stipraus vėjo padarinių.
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Anot PAGD, medžiai, nulūžusios šakos ar kiti pavojai neretai pastebimi tik kitą dieną, gyventojams pradėjus aktyviau judėti keliais, lankytis soduose, miškuose ar poilsio vietose.
Skaičiuojama, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko 516 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį (194) ir gegužę (205).
Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Daugiausia tokių darbų atlikta birželį (394) ir liepą (209). Palyginimui, vien per 2024 m. liepą po šalį siaubusių audrų ugniagesiams gelbėtojams teko atlikti net 1555 medžių šalinimo darbus.
PAGD ragina gyventojus su rekomendacijomis, kaip elgtis sudėtingų orų sąlygomis, susipažinti iš anksto. Primenama, jog visa informacija apie pasirengimą audroms, rekomendacijos gyventojams ir veiksmai ekstremaliųjų situacijų metu skelbiami LT72 svetainėje.