Po itin audringos dienos – sinoptikės žinia: ko laukti

„Šeštadienio dieną stiprės anticiklonas, būsime jo šiaurės rytinėje dalyje. Įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Vietomis, daugiausia – šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis.
Papūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 18–23 laipsnius šilumos“, – Eltai sakė Meteo atstovė.
Sekmadienį kai kur trumpai palis, pūs nestiprus vėjas
„Šiandien kimba“. Lydekų žūklė su naujais masalais
Pasak S. Dalinkevičiūtės, sekmadienio dieną vietomis numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus nepastovios krypties vėjas.
„Sekmadienio naktį debesys ims retėti, slėgis virš Lietuvos augs. Įsivyraus nedidelis debesuotumas. Lietaus tikimybė bus maža. Kai kur antroje nakties pusėje suboluos rūkas.
Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 6–11 laipsnių šilumos“, – sakė sinoptikė.
„Sekmadienio dieną iš pietvakarių priartės nedidelė lietaus zona. Vietomis, didesnė tikimybė – pietvakariniuose rajonuose, trumpai palis. Gali su aktyvesniais debesimis sugriaudėti ir pavienės perkūnijos.
Susiję straipsniai
Papūs nestiprus nepastovios krypties vėjas. Šią dieną oras šils iki 21–26 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau“, – pridūrė ji.
Savaitės pradžioje lietūs nesitrauks
Pasak sinoptikės, lietūs iš šalies nesitrauks ir kitą savaitę. Tiesa, jie bus trumpalaikiai, vietomis – su perkūnija.
„Pirmadienio naktį trumpalaikio lietaus sulauks pietvakarių Lietuvos gyventojai. Paryčiais kai kur pagraudens perkūnijos. Vėjas išliks nepastovios krypties, pūs vos 2–7 m/s stiprumu. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 11–16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną lietaus debesys išplis į didžiąją šalies dalį. Vyraus trumpi lietūs.
Vietomis juos lydės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas stiprės ne itin. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 20–25, kai kur vakariniuose rajonuose – 16–19 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Antradienį trumpo lietaus bus mažiau. Jis pasirodys tik vietomis. Naktį ir rytą daug kur pažemę nusidrieks rūkas. Vėjas bus silpnas“, – teigė ji.
Pasak LHMT atstovės, saulei tekant antradienį oras atvės iki 10–15 laipsnių šilumos, o dieną sugrįš 20–25 laipsnių šiluma.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių