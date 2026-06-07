Sinoptikai įspėja – artimiausiomis dienomis laukia permainos

Vėjas nepastovios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkūs. Dieną vietomis perkūnija.
Vėjas nepastovios krypties, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, vietomis 17–19 laipsnių šilumos.
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Antradienį vietomis trumpas lietus. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Orų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnybaVasara
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