Per Lietuvą slenka audros debesys: gatvės virto upėmis, iškrito kruša

Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ žmonės dalijasi įspūdingais gamtos stichijos vaizdais. Kelmės rajone užfiksuoti ryškūs žaibai ir perkūnija, o pačioje Kelmėje, anot gyventojų, lietus pylė kaip iš kibiro.
Smarki liūtis užklupo ir Zarasų rajono Užtiltės kaimą. Socialiniuose tinkluose publikuotuose vaizdo įrašuose matyti intensyvus lietus ir gerokai suprastėjęs matomumas.
Tuo metu Kazlų Rūdojs savivaldybėje, Gudeliuose, praslinko kruša. Gyventojai dalijasi vaizdais, kuriose matyti ledukais nuklota ir kone baltai nusėta žolė.
Savaitės pradžioje – permainingi orai: sinoptikai atsakė, ar bus lietaus
Sinoptikai perspėja, kad kai kuriose šalies vietovėse audringi orai gali tęstis ir artimiausiomis valandomis.
Pagal meteo LT radarų duomenis, 15 val. 20 min. šiaurės rytinę bei rytinę Lietuvos dalį dengia tankus debesų masyvas, o netoli Kelmės, Raseinių bei Laukuvos yra mažesni, tačiau intensyvesni debesys. Lietus, pagal radarų duomenis, artėja ir link Kauno bei Lazdijų.
Antradienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 22–27, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos, skelbia meteo.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
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