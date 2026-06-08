Savaitės pradžia maloni nebus: sulauksime lietaus, vietomis griaudės perkūnija

Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra 17–22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis trumpas lietus.
Savaitės pradžioje – permainingi orai: sinoptikai atsakė, ar bus lietaus
Naktį daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas.
Temperatūra naktį 9–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
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Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s.
Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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