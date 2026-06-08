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Tarnyba tikslina skaičius: per 3 val. – 4 viesulai, stipriausiojo vėjo greitis galėjo siekti 60 m/s

2026 m. birželio 8 d. 10:59
Meteo LT
Penktadienio viesulus Lietuvoje lėmė banguotas atmosferos frontas ties kuriuo buvo susidūrusios dvi skirtingos oro masės. Per mažiau nei tris valandas birželio 5-osios vakarą Lietuvoje užfiksuoti net 4 viesulai (kiek anksčiau skelbta apie 3), skelbia Meteo LT. 
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Pirmasis buvo užfiksuotas apie 18:00 val. Genėtinių k., Panevėžio r. sav. Viesului reitingas nesuteiktas, vėjo greitis nežinomas. Viesulo piltuvas pasiekė žemės paviršių, tačiau praslinko gana miškingoje teritorijoje, pranešimų apie didesnę žalą negauta. Užfiksuotas vaizdo įraše.
Antrasis praslinko apie 18:11 val., Antanavo k., Kazlų Rūdos sav., pasiekė IF1.5 (pagal seną skalę – F1), maksimalus vėjo greitis sūkuryje siekė iki 50 m/s. Viesulas išlaužė daug medžių Antanavo dvaro parke, apgadinti stogai (nuplėšti pavieniai stogo dangos lakštai). Užfiksuotas vaizdo įraše.
Trečiasis fiksuotas apie 19:25 val., Stirniškių k., Kupiškio r. sav., reitingas nesuteiktas, vėjo greitis nežinomas. Užfiksuota, kaip viesulo piltuvas pasiekia žemės paviršių, tačiau pranešimų apie rimtesnę žalą nėra. Užfiksuotas vaizdo įraše.
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Ketvirtasis ir pats stipriausias viesulas praslinko 20:24 val., Kaune (Aleksote). Pasiekė IF2 (pagal seną skalę F2), maksimalus vėjo greitis sūkuryje siekė iki 60 m/s. Viesulo kelio plotis iki 200 metrų. (vidutinis – apie 100 m.), ilgis – mažiausiai 2,8 km.
Kelias prasideda ties Seniavos gyvenviete ir tęsiasi į šiaurę iki Botanikos sodo / Europos pr. Stipriai buvo nuniokotos Seniavos kapinės, išlaužyti ir su šaknimis išversti medžiai (įskaitant ąžuolus), apgadinta daug antkapių, A. J. Povilaičio ir J. Pabrėžos g. pilnai nuplėšti kai kurių pastatų stogai įskaitant visą viršutinę stogo konstrukciją. Išlaužyta daug medžių, sugriauti šiltnamiai.
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