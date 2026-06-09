Po neramaus pirmadienio – sinoptikės žinia: ko laukti

Anot tarnybos, per praėjusias 24 val. gausiausiai palijo: Dūkšte (Ignalinos r.) – 43,5 mm (t. y. net 63 % mėnesio normos); Zarasuose – 39,2 mm (58 % normos); Raseiniuose – 30,8 mm (47 %); Kelmėje – 28,8 mm (44 %); Rokiškyje – 23,3 mm (34 %); Utenoje – 20,5 mm (28 %).
Dalyje vietovių didžioji nurodyto kritulių kiekio dalis iškrito vos per 2–3 valandas.
O štai šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, trumpai palis vietomis. Aukščiausia temperatūra sieks 22–27 laipsnius šilumos, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
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Visgi, skelbia sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, orai jau greit ims keistis, o permainos malonios nebus.
„Po sausesnės ir ramesnės trečiadienio dienos, ketvirtadienio naktį iš pietų, su gerokai gausesniu lietumi Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas, naktį tik rytinę pusę laistys, dieną jau daug kur lis, o rytinėje pusėje su perkūnija. Lietaus vis gausime ir penktadienį ir savaitgalyje, savaitgalyje pūs jau stipresnis vakarinių krypčių vėjas.
Po vėsesnio trečiadienio, ketvirtadienį rytiniai Lietuvos rajonai šiek tiek daugiau šilumos gaus, bet nuo penktadienio jau visur vėsesnis oras iš šiaurės vakarų plūs, tad orai labiau primins vėlyvą pavasarį, nei vasarą.
Trečiadienį, birželio 10-osios naktį ramaus, kai kur didesnio lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, rytą lis tik rytiniam, šiaurės rytiniam pakraštuke. Dieną protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas naktį pietų, pietryčių, rytą vakariniuose rajonuose, dieną visur vakarinių krypčių 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį 12–15 laipsnių, dieną 17–22, vėsiausia pajūryje 14–16 laipsnių.
Ketvirtadienį, birželio 11-osios naktį ramaus, bet gausoko lietaus debesys, pradedant pietiniais rajonais, keliaus į šiaurę, gausokai laistys daugiausia rytinius ir šiaurės rytinius rajonus. Dieną lis daug kur, kai kur gausokai, popietę rytinėje Lietuvos pusėje griaudės perkūnija. Vėjas nepastovus, naktį 4–8 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį 9–13 laipsnių, vėsiausia vakaruose ir šiaurės vakaruose, dieną 12–16 laipsnių, rytiniame Lietuvos pakraštyje 17–22 laipsniai.
Penktadienį, birželio 12 d. protarpiais palis, dieną su perkūnija (perkūnija labiausiai tikėtina rytinėje Lietuvos pusėje). Vėjas vakarinių krypčių 6–11 m/s, per perkūniją 8–13 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, dieną 14–19 laipsnių.
Šeštadienį, birželio 13 d. lis, gausiau ryte ir dieną. Popietę dundės perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną 14–19 laipsnių.
Sekmadienį, birželio 14 d. protarpiais lis, dieną vėl su perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, dieną tik 12–16 laipsnių.
Pirmadienį, birželio 15 d. vis dar protarpiais lis, dieną vėl su silpna perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, dieną 14–17 laipsnių.
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