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Po pirmos vasaros audros skaičiuoja nuostolius: siekia šimtus tūkstančių

2026 m. birželio 9 d. 08:20
Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė šimtus tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis.
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Anot jo, nors pastarasis savaitgalis, palyginti su ankstesniais, nebuvo išskirtinis, draudikai pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau.
„Šis savaitgalis, lyginant su ankstesniais, nebuvo kažkuo ypatingas. Kaip draudikai, esame pratę, kad dėl stichijos vis dažniau ir dažniau patiria nuostolių.
Preliminariai skaičiuojame, kad bus keletas šimtų tūkstančių eurų žalos. Bet vėlgi tie atvejai dar yra registruojami“, – LRT radijui antradienį kalbėjo A. Romanovskis.
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A. Romanovskio teigimu, šįkart daugiausia fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išverstų medžių apgadinto turto atvejų.
„Stichija dabar atsiranda vis kitose vietose, vis kitomis formomis. Ir šį savaitgalį tai buvo nuplyšę stogai, prasiskverbęs vanduo, išvartyti baldai ar daiktai“, – pažymėjo Draudikų asociacijos vadovas.
Draudikų duomenimis, maždaug du trečdaliai registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai.
DraudimasAudranuostoliai
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