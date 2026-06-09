Sinoptikas įspėja apie permainas: Lietuvos link atkeliauja dar vienas ciklonas

Pasak sinoptiko, artimiausią parą orai dar išliks gana šilti – antradienio dieną temperatūra sieks 22–27 laipsnius šilumos.
Antradienio rytas prasidės niūrokai, tačiau įdienojus rūkas prasisklaidys ir bus nepastoviai debesuota.
Didesnė dienos dalis bus sausa, o vėlyvą popietę vakariniuose šalies rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus
Nors lis mažiau, jis nesitrauks ir antradienį: termometrų stulpeliai šoktels iki 26 laipsnių šilumos
Trečiadienio naktį per šalį praslinks šaltasis atmosferos frontas, todėl ir vėl daug kur sulauksime trumpalaikių kritulių.
„Trumpai palis daugelyje šalies rajonų. Vėjas bus labiau juntamas, bet vis dar ne stiprus“, – sako P. Starkus.
Susiję straipsniai
Trečiadienio dieną minėtasis atmosferos frontas greitai trauksis, tad šiek tiek palis tik dienos pradžioje rytiniuose šalies rajonuose. Vėliau pragiedrulių šalyje padaugės. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo.
Temperatūra naktį pažemės iki 11–16 laipsnių šilumos, o dieną oras sušils iki 17–22 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį šalį pasieks drėgmės kupinas pietinis ciklonas, todėl dangus ims niauktis, daugės lietaus debesų.
„Jau naktį dangus sparčiai niaukstysis, dieną taip pat daugiausia dangų dengs žemi debesys. Daugelyje rajonų lis, dalyje Lietuvos lietus numatomas smarkus. Dienos metu rytiniuose rajonuose lietų kai kur lydės ir perkūnija“, – dalijasi sinoptikas.
Naktį temperatūra pažemės iki 8–13 laipsnių, o dieną tesieks 14–19 laipsnių šilumos. Šiek tiek šilčiau išliks nebent rytiniame šalies pakraštyje.
Penktadienį ciklonas atsitrauks, todėl danguje daugės pragiedrulių. Temperatūra naktį sieks 7–12 laipsnių šilumos.
Dieną padaugės kamuolinių debesų, kurie į daugelį rajonų neš trumpalaiki lietų, vietomis su perkūnija. Oras šils iki 16–21 laipsnio.
Prognozuojama, kad atvėsę ir lietingi orai laikysis didesnėje šalies dalyje ir savaitgalį.
Oraiorai LietuvojeOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių