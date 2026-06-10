„Orų permainos jau čia pat“: žinoma sinoptikė perspėja apie artėjantį pietinį cikloną

„Pietiniai ciklonai paprastai turi daug drėgmės ir energijos sukaupę, tad ketvirtadienis bus lietingas – naktį pietinius ir rytinius rajonus gausiau laistys, rytą ir dieną jau visoj Lietuvoj daug lis, o popietę rytinėj, šilčiausioje pusėje, dar ir perkūnija dundės ar trankysis.
Visokių krypčių vėjai pūs, stipresni pajūryje, o per perkūniją dar smarkesni gūsiai užsisuks. Penktadienį ir savaitgalyje žymiai mažiau lis, daugiausia dienomis, naktimis dažnai rūkai tvyros. Oro temperatūra sunkiai vasarą primins. Pagal dabartinius duomenis, kitos savaitės pradžioje lis daugiau, dažnai perkūnija dundės, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Šilčiau ir vis ramiau turėtų būti nuo ateinančio antradienio“, – skelbė sinoptikė.
Trečiadienio rytą lis tik rytiniam, šiaurės rytiniam pakraštuke, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s, stipresnis dienos pradžioje. Dieną 17–21 laipsnis, vėsiausia pajūryje 14–16 laipsnių.
Sinoptikai: savaitės vidurys bus ramus, daug lyti neturėtų
Ketvirtadienio naktį ramaus, bet gausoko lietaus debesys, pradedant pietiniais rajonais, keliaus į šiaurę ir šiaurės rytus, gausokai palaistys pietinius, rytinius bei šiaurės rytinius rajonus. Dieną lis daug kur, kai kur gausokai, popietę rytinėje Lietuvos pusėje su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių, dieną besikeičiančių krypčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį 10–14 laipsnių, vėsiausia vakaruose ir šiaurės vakaruose, dieną 14–18 laipsnių, rytiniuose rajonuose 19–24 laipsniai.
Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, per perkūniją sustiprės iki 8–13 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, dieną 14–18 laipsnių.
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Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, daugiausia rytinėje ir šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną 17–20 laipsnių.
Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną lietus apims daugelį rajonų, gausiau lis rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovios krypties 5–10 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, dieną 17–20 laipsnių, šiaurės rytuose ir rytuose 13–16 laipsnių.
Pirmadienį lis, gausiau rytą ir dieną. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį 11–14 laipsnių, dieną 14–18 laipsnių.
Antradienį vietomis protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 11–14 laipsnių, dieną 18–23 laipsniai.
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