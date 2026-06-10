Žada ne tik liūtis, bet ir škvalą: skelbia, kur pavojingų orų tikimybė didžiausia

„Pasiruoškit, ketvirtadienį bus dar viena vasariška audra.
Tiesa, ne visur, didžiausia tikimybė rytinėje šalies pusėje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai žada ne tik smarkų lietų (kai per ≤12 val. iškrenta ≥15 mm lietaus) su perkūnija, bet ir škvalą t. y. staigius vėjo sustiprėjimus (iki 15–20 m/s, vietomis iki 23 m/s) bei krušą. Ketvirtadienį ryte informaciją apie pavojingus orus patikslins. Dalyje regionų turbūt užkauks telefonai.
Tuo tarpu ESSL (Europos smarkių audrų laboratorijos) žemėlapis iš esmės tik patvirtina visą paminėtą prognozę. Didžiausia pavojingų reiškinių tikimybė – rytinėje Lietuvos dalyje.
Nors džiugins šiluma, per šalį slinks lietaus debesys: vietomis su perkūnija
ESTOFEX (Europos audrų prognozavimo eksperimentas) visai neseniai (18:48 val.), išleido štai tokį žemėlapį. Didžiausia pavojingų orų tikimybė – Šiaurės Rytų Lietuvoje. Duotas antras pavojaus lygis iš galimų trijų. Tarp minimų rizikų raudonai apibrauktoje teritorijoje – padidėjusi viesulų grėsmė. Aplink 2-ojo lygio teritoriją dar prognozuojama ir kruša, stiprus vėjo gūsiai, smarkus lietus.
Bendra išvada – daugiausia veiksmo bus rytuose ir šiaurės rytuose, mažiausiai – pajūryje ir vakariniuose rajonuose.
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Norisi kaip ir kasmet tik pasikartoti: neburnokit ant prognozių, jeigu audra per ketvirtadienį į jūsų kiemą taip ir neužsuks. Mokėkit pasidžiaugti. Nors kartais man atrodo, jog kažkam labai norisi stichijų savo asmeniniame kieme“, – įspėjo „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas G. Valaika.
Ketvirtadienio dieną lis daug kur, kai kur gausokai, popietę rytinėje Lietuvos pusėje su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių, dieną besikeičiančių krypčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį 10–14 laipsnių, vėsiausia vakaruose ir šiaurės vakaruose, dieną 14–18 laipsnių, rytiniuose rajonuose 19–24 laipsniai.
Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, per perkūniją sustiprės iki 8–13 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, dieną 14–18 laipsnių.
Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, daugiausia rytinėje ir šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną 17–20 laipsnių.
Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną lietus apims daugelį rajonų, gausiau lis rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovios krypties 5–10 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, dieną 17–20 laipsnių, šiaurės rytuose ir rytuose 13–16 laipsnių.
Pirmadienį lis, gausiau rytą ir dieną. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį 11–14 laipsnių, dieną 14–18 laipsnių.
Antradienį vietomis protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 11–14 laipsnių, dieną 18–23 laipsniai.
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