Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, be lietaus ir perkūnijos, daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, taip pat galima kruša.
Dieną vyraus besikeičiančios krypties vėjas, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 m/s, o vietomis sustiprės iki 23 m/s.
Aukščiausia temperatūra sieks 14–19, Rytų Lietuvoje – 20–25 laipsnius šilumos.
Nors džiugins šiluma, per šalį slinks lietaus debesys: vietomis su perkūnija
Apie artėjančią audrą savo „Facebook“ puslapyje įspėja ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
„Didžiausia labai smarkios audros tikimybė – Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse.
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Dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindymų.
Rekomendacijos: sandariai uždarykite langus ir duris. Surinkite lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikite automobilio prie aukštų medžių. Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose. Jei audra užklupo vairuojant, tą darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo ir keiskite automobilio greitį, atsižvelgę į vyraujančias orų sąlygas kelyje.
Kviečiame naudotis „Meteo LT“ orų programėle, kurioje matysite specialistų išleistus perspėjimus jūsų pasirinktai vietovei. Be to realiu laiku galėsite stebėti per Lietuvą keliaujančias kritulių zonas“, – rašo meteo.lt
Internetinėje svetainėje meteo.lt pateiktame pavojingų meteorologinių reiškinių žemėlapyje matyti, jog beveik visoje Lietuvoje paskelbtas geltonos spalvos pavojus. Šis įspėjimas reiškia, kad pažeidžiami neapsaugoti objektai ir žalos gali būti išvengta.
Trijose šalies apskrityse paskelbta jau aukštesnis – oranžinio lygio pavojus. Tai reiškia, kad bendrojo pobūdžio žala yra neišvengiama.
Į oranžinio pavojaus zoną patenka Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritys.
„Antroje dienos pusėje Rytų Lietuvoje daug kur numatoma labai smarki audra: bus perkūnija, daug kur smarkus lietus, kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s, galima kruša“, – rašoma meteo.lt.
Šiai zonai pateiktos ir aiškios rekomendacijos.
„Būkite pasiruošę apsaugoti save ir savo turtą. Jei artėja audra, venkite vykti iš namų, likite namuose, laikykitės atokiau nuo langų. Ištraukite buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudokite kištukiniais lizdais. Būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams. Jei esate išvykę, susiraskite saugias patalpas, nebūkite atviroje vietoje, nebėkite, nestovėkite po aukštais medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, metalinių stulpų, nestatykite šiose vietose automobilių“, – įspėja tarnyba.
Dalis gyventojų sulaukė įspėjimų telefonu
Meteorologų duomenimis, vietomis kritulių kiekis gali pasiekti stichinio meteorologinio reiškinio kriterijus, todėl Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskričių gyventojams išsiųsti perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) ragina gyventojus į perspėjimus reaguoti atsakingai ir iš anksto pasirūpinti savo bei turto saugumu.
Pagal sinoptikų prognozes, audra Rytų Lietuvą turėtų pasiekti 14–21 val. Daugelyje rajonų numatoma perkūnija, smarkus lietus, o vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis – iki 25 m/s. Kai kur gali iškristi kruša.
Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos ekspertų, didžiausią pavojų audrų metu dažnai kelia ne tik pats meteorologinis reiškinys, bet ir neatsargus elgesys. Todėl gyventojus raginame nelaukti, kol audra prasidės, o iš anksto pasiruošti galimiems stipraus vėjo, krušos ar smarkaus lietaus padariniams.