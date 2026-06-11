Kruša, vėjas ir liūtys: sinoptikė skelbia, ko laukti

Anot jos, Lietuva ketvirtadienį bus padalinta į jau vėsią vakarinę, šiaurės vakarinę ir šiltesnę didesnę Lietuvos dalį, o labiausia sušils pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose.
„Tad šis oro temperatūrų skirtumas ir generuos ir smarkų lietų su perkūnija ir vėjo gūsius. Ramiau bus pačiam vakariniam Lietuvos pakraštuke, bet pajūryje ir virš Baltijos, kur ciklonas „prisiglaus“ savo audringiausia dalimi, dieną pūs stiprus, labai gūsingas šiaurės, šiaurės vakarų vėjas. Tad ketvirtadienį planuodami keliones būkite dėmesingi ir atsargūs. Pasirūpinkite savo turtu ir daržais.
Nuo penktadienio didesnių audrų nebelaukiame, bet lietaus gausim ir savaitgalyje ir, ko gero, beveik visą kitą savaitę. Po ketvirtadienio oro temperatūrų šuolių, nuo penktadienio jau visur atvės. Vasariškos šilumos vėl teks palaukti“, – pridūrė E. Latvėnaitė.
Nors džiugins šiluma, per šalį slinks lietaus debesys: vietomis su perkūnija
Ketvirtadien rytą ir dieną lis visur visur, kai kur smarkiai, perkūnija dundės ar trankysis, galima kruša. Vėjas besikeičiančių krypčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s, pajūryje ir pamaryje šiaurės, šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 18–23 m/s.
Dieną 16–21, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 12–15 laipsnių, labiausiai sušils rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose – numatomi 22–26 laipsniai.
Penktadienį protarpiais palis, daugiau dieną. Vietomis nugriaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną iš vakarų suks į pietus 5–10 m/s, per perkūniją 8–13 m/s. Naktį 8–12, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį naktį šiek tiek palis vakariniame ir šiaurės rytiniame pakraštyje, dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis smarkiai, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 8–11 laipsnių, vėsiausia rytinėje šalies pusėje, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
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Sekmadienį daug kur lis, dieną vietomis lydės perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 8–11, dieną 13–17 laipsnių, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose 13–16 laipsnių šilumos.
Pirmadienį naktį tik kai kur trumpai palis, tačiau dieną lietaus vėl sulauks daugelis rajonų, vietomis lydės perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 9–12, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis trumpai palis, daugiausia dienos metu. Vėjas vakarinių krypčių: naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį 9–12, dieną 15–18 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vietomis protarpiais palis, gausiau dieną, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių: naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 8–10, dieną 14–17 laipsnių šilumos.
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