Liūtys ir virš 3 tūkst. žaibų: skelbia, kur audra šėlo smarkiausiai

„Daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, griaudėjo perkūnija, vietomis krito kruša. Vėjo gūsiai vietomis siekė iki 15–21 m/s (dalyje vietovių vėjas galėjo būti ir stipresnis).
Aukščiausia oro temperatūra buvo labai nevienoda: Vakarų Lietuvoje siekė vos 13–18, kitur šalyje 19–24, o rytiniame šalies pakraštyje įkaito iki 25–28 laipsnių.
Ketvirtadienį nuo 9:30 iki 19:32 val. (per ~10 valandų) Lietuvoje buvo užfiksuoti 3242 žaibų išlydžiai. Ten, kur žaibavo daugiausia, potencialiai praslinko smarkiausia audra (smarkiai palijo, galėjo iškristi kruša, buvo nuversti ar nulaužti medžiai, dingo elektra ir kt.).
Vasariškos šilumos teks palaukti: penktadienį visur atvės, neišvengsime ir lietaus
Per ketvirtadienio dieną gausiausiai palijo: Utenoje – 33,1 mm; Molėtuose – 29,3 mm; Plungėje – 23,2 mm; Mažeikiuose – 20,1 mm; Skuode – 19,7 mm; Rietave – 19,1 mm; Šalčininkuose – 19,1 mm“, – skelbia Meteo LT.
Tūkstančiai be elektros
Be elektros 17 val. likusių namų ūkių skaičius buvo pasiekęs net 10 tūkst.
„Šiuo metu daugiausia sutrikimų fiksuojame Vilniaus ir Utenos regionuose, tai čia yra Molėtai, Šalčininkai – du esminiai taškai“, – vakar sakė Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) atstovė Rasa Juodkienė.
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Šiuose pačiuose rajonuose daugiausia iškvietimų sulaukė ir ugniagesiai.
„Utenos rajonas, Molėtai, Zarasai, vyrauja Utenos apskritis. Molėtų rajone medis nukrito ant kelio važiuojamosios dalies, o Zarasuose medis nukrito ant laidų“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Sonata Kukienė.
Audros vaizdais bei padariniais dalijosi ir patys gyventojai. Kone daugiausia išlaužtų medžių, pagal gyventojų nuotraukas, taip pat buvo Utenos r.
Smarkiai nusiaubė audra ir Gimžiškių kaimą (Utenos r.), kliuvo ir Sudeikių kaimui.
Ko laukti toliau
Penktadienį daugelį rajonų užklos tankūs debesys, daugiau pragiedrulių bus tik Žemaitijoje ir prie jūros. Didesnėje šalies dalyje lis: per rytinius rajonus slinks negausus ištisinio pobūdžio lietus, o vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus debesys. Vėjas bus nestiprus.
Orui šilti trukdys užslinkusi šaltesnio oro masė ir tankūs debesys, todėl temperatūra nekils aukščiau nei iki 14–19 laipsnių.
Šeštadienio nakties pirmoje pusėje debesų bus daugiau, vietomis truputį palis, vėliau lietus ir debesys trauksis, dangus giedrės. Vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas bus silpnas, nepastovios krypties. Naktis bus vėsi, paryčiais – 6–11 laipsnių.
Šeštadienio dieną iš vakarų priartės nauja žemo slėgio sritis.
Plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs, kai kur pagriaudės. Papūs vidutinio stiprumo pietvakarių, vakarų vėjas. Diena bus šiltesnė nei praėjusi, popietę šils iki 17–22 laipsnių.
Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vėjas pūs iš pietvakarių vidutiniu stiprumu. Naktis bus šiltesnė, vyraus 8–13 laipsnių temperatūra.
Sekmadienio diena bus debesuota, bet ir saulė kartais pasirodys. Daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gali griaudėti. Vėjas daugiausia pūs iš pietvakarių vidutiniu stiprumu. Temperatūra nekils aukščiau nei iki 14–19 laipsnių.
Pirmadienį ir antradienį orai išliks panašūs. Naktį lietaus bus mažiau, o dienomis per daugelį rajonų slinks trumpalaikiai lietūs. Naktimis pūs ramesnis, dienomis stipresnis pietvakarių, vakarų vėjas. Naktimis temperatūra kris iki 7–13, dienomis kils iki 14–19 laipsnių.
Trečiadienį orai turėtų taisytis. Debesų dar bus, bet trumpai palis tik vietomis. Į šalį pamažu turėtų sugrįžti šiltesni orai. Naktį temperatūra pažemės iki 8–13 laipsnių, dieną kils iki 17–22 laipsnių.