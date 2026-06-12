Sinoptikė įspėja: Lietuvos link artėja ciklonų sistema

Pasak sinoptikės, penktadienį dalį Lietuvos pasiekė anticiklono gūbrys, todėl kai kur orai buvo sausesni ir ramesni. Vis dėlto rytinėje šalies dalyje dar slinko atmosferos fronto debesys, atnešę lietų ir niūresnį dangų.
Anot E. Latvėnaitės, jau šeštadienį orų situacija ims keistis. Per Skandinaviją Baltijos regiono link plėsis drėgnesnių ir aktyvesnių ciklonų sistema, o savaitgalį per Baltijos jūrą keliaus ciklonas Sabina.
„Jo atmosferos frontų debesys vėl daugiau lietaus atneš, o kartu su iš šiaurės vakarų plūstelėjusiu vėsesniu oru formuosis ir perkūnija, nors ji neturėtų būti tokia intensyvi kaip per neseniai šalį alinusį karštį“, – feisbuke rašo sinoptikė.
Niūrūs savaitgalio orai vasaros neprimins: pokyčiai – kitos savaitės viduryje
Prognozuojama, kad šeštadienio naktį lietus dar laikysis rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, o kitur daug kur formuosis rūkas. Dieną lietaus debesys išplis į didesnę šalies dalį, vietomis lis smarkiau, griaudės perkūnija. Oro temperatūra naktį sieks 4–11 laipsnių šilumos, dieną – 15–20 laipsnių.
Sekmadienį lietaus bus dar daugiau. Daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai krituliai, vietomis juos lydės perkūnija. Temperatūra naktį laikysis tarp 8 ir 11 laipsnių, dieną pakils tik iki 13–17 laipsnių šilumos.
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Pasak E. Latvėnaitės, panašūs orai išliks ir pirmosiomis naujos savaitės dienomis. Pirmadienį bei antradienį daug kur lis, kai kur griaudės perkūnija, o oro temperatūra dienomis daugiausia svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
Sinoptikė atkreipia dėmesį, kad nuo sekmadienio sustiprės vakarinių krypčių vėjas, kuris išsilaikys beveik visą savaitę. Nors stipresni gūsiai kai kur gali siekti 15–17 m/s, audringo vėjo kol kas nenumatoma.
Gerų žinių E. Latvėnaitė turi savaitės antrajai pusei. Nuo trečiadienio orai pamažu šils. Trečiadienį temperatūra jau kils iki 17–22 laipsnių, ketvirtadienį – iki 18–23 laipsnių, o penktadienį kai kur gali sušilti ir iki 24 laipsnių.
Vis dėlto lietaus visiškai išvengti nepavyks. Pasak sinoptikės, net ir šylant orams atmosferoje išliks nemažai drėgmės, todėl lietūs Lietuvą lankys gana dažnai. Tik penktadienį kritulių turėtų būti gerokai mažiau arba jų visai nepasitaikys.
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