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Sinoptikai įspėja apie lūžį: Lietuvą užgrius permainos

2026 m. birželio 13 d. 06:30
Karolina Konopackienė
Artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje vėl ims vėsti – dienomis temperatūra kils iki 14–19 laipsnių šilumos. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptiko Tado Kantauto, šalį pasieks vėsesnio oro masė ir žemo slėgio sritis, kuri taip pat atneš trumpalaikius lietus su perkūnija.
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Artimiausią naktį rytiniuose rajonuose gali palyti, tuo metu likusioje šalies dalyje dangus giedrės. Vyraus silpnas, nepastovios krypties vėjas, kuriam nurimus, vietomis formuosis pažemio rūkas. Temperatūra rytą tesieks 4–9 laipsnius šilumos, kiek šilčiau bus rytiniuose rajonuose – čia išsilaikys 10–11 laipsnių šiluma.
Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną iš vakarų artės žemo slėgio sritis. Nors iki pietų dažniau švies saulė, popiet orai subjurs.
„Po pietų debesuotumas sparčiai didės, formuosis lietaus kamuoliniai debesys, į didesnę šalies dalį plis trumpalaikiai lietūs, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, tik per perkūniją vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s“, – nurodo T. Kantautas.

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Temperatūra dieną sieks 16–21 laipsnį šilumos.
Nuo sekmadienio orai dar labiau atvės, daugės lietaus. Anot sinoptiko, juos lems orus lems žemo slėgio sritis.
Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vyraus nestiprus pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra sieks 7–12 laipsnių šilumos.
Diena bus vėsi – oras sušils iki 14–19 laipsnių šilumos, taip pat kone visą šalį skalaus trumpalaikiai lietūs.
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„Per beveik visą šalį slinks trumpalaikiai, bet dažnai pasikartosiantys lietūs. Iš galingesnių debesų gali sugriaudėti perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių, vakarų vėjas, kartais vėjas gali papūsti stipriau“, – sako T. Kantautas.
Sinoptikas pažymi, kad naujos savaitės pradžioje orai išliks panašūs.
Pirmadienio naktis bus debesuota didesnėje šalies dalyje palis. Daugiausia lietaus, pasak jo, klius vakariniams rajonams. Paryčiais oras atvės iki 7–12 laipsnių šilumos.
Dieną ir toliau visoje Lietuvoje žadami trumpalaikiai, bet dažni lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra tesieks 14–19 laipsnių šilumos.
Antradienio tiek naktį, tiek dieną daug kur palis. Naktį vės iki 7–12, dieną šils iki 14–19 laipsnių šilumos.
Prognozuojama, nuo trečiadienio orai pradės taisytis.
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