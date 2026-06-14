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Lietūs ir perkūnija dar neleis mėgautis vasara: pasakė, kada sulauksime geresnių orų

2026 m. birželio 14 d. 09:29
Lrytas.lt
Virš Skandinavijos stiprėjanti ciklonų sistema pasiekė ir Lietuvą. Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė prognozuoja, kad sekmadienį ir savaitės pradžioje ciklonai plėsis į rytus, šiaurės rytus ir Lietuvai atneš lietų su perkūnijomis. Tik nuo kito savaitgalio lietūs turėtų baigtis, bus vis šilčiau.
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Sekmadienio, birželio 14 d., rytą ir dieną lis daug kur. Kai kur gausiau, vėl dundės perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Naktį 8–12°C, šilčiausia pajūryje, dieną 13–17°C.
Pirmadienį, birželio 15-osios naktį, protarpiais kai kur palis, dieną lis jau daug kur, kai kur gausiau, numatoma perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje 17 m/s. Naktį 8–12°C, šilčiausia pajūryje, dieną 13–17°C.
Antradienį, birželio 16 d., vis dar lis. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 8–11°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 14–18°C.

Niūrūs savaitgalio orai vasaros neprimins: pokyčiai – kitos savaitės viduryje

Trečiadienį, birželio 17 d., protarpiais šiek tiek palis, dieną daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Perkūnija dieną vėl dundės. Vėjas vakarų 7–12 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–20°C.
Ketvirtadienį, birželio 18-osios naktį, tik šiek tiek kai kur palis, rytą ir dienos pradžioje lis gausokai, kai kur su perkūnija, popietę lis daugiausia šiaurės rytuose, rytuose. Vėjas naktį pietinių krypčių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s gūsiai 15–17 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 17–20°C.
Penktadienį, birželio 19 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 17–20°C.
Šeštadienį, birželio 20 d., be lietaus. Vėjas vakarų 6–11 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 19–24°C, pajūryje 16–18°C.
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