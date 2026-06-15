Sinoptikė įspėja dėl artimiausių dienų ir skelbia, kada plūstels šilumos banga

„Geresnė žinia, kad vietoj ankščiau laukto lietingo ir audringesnio ciklono iš vakarų, nuo ketvirtadienio iš pietų, pietvakarių su vis sausesniais ir pagaliau šiltesniais orais plėsis anticiklonas. Tad nuo ketvirtadienio vėjai nurims, lietaus bus nedaug, o kitur visai nebus, bus vis šilčiau, o savaitgalyje ir gerokai šilčiau.
Tik pagal dabartinius duomenis ateinantis sekmadienis bus permainingas: nors dar šiltas, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose ir gerokai šiltas, dieną vėl gali visokios orų negandos užklupti. Stebėsim, tikslinsim, apie orų permainas kuos skubiau pranešim“, – skelbė sinoptikė.
Pirmadienį dieną lis daug kur, kai kur gausiau, perkūnija sudundės. Vėjas naktį pietvakarių 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s, pajūryje 17 m/s. Dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Antradienį, birželio 16 d. vis dar lis-naktį vietomis, dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių 5–10 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 – 17 m/s, pajūryje ir pamaryje gūsiai iki 19 m/s. Naktį 7–11 laipsnių šilumos, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, šilčiausia pajūryje 11–14, dieną 14–18 laipsnių.
Trečiadienį, birželio 17 d. protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną jau daug kur, daugiausia dienos pradžioje. Perkūnija dieną vėl dundės. Vėjas vakarų 7–12 m/s. Naktį 9–11 laipsnių šilumos, pajūryje 12–14. Dieną 19–24, pajūryje 15–18 laipsnių.
Susiję straipsniai
Ketvirtadienį, birželio 18 d. naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 9–11 laipsnių šilumos, pajūryje 12–14, dieną 17–20 laipsnių.
Penktadienį, birželio 19 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarų 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 10–15 laipsnių šilumos, dieną 21–25, pajūryje 17–20 laipsnių.
Šeštadienį, birželio 20 d. be lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas nepastovus naktį 3–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 12–15 laipsnių šilumos, dieną 22–26 laipsniai.
Sekmadienį, birželio 21 d. naktį be lietaus, dieną nuo vakarinių rajonų vėl lis, kai kur gausokai ir su trankia perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Naktį 13–17 laipsnių šilumos, dieną 21–25, rytiniuose, pietrytiniuose ir pietiniuose rajonuose 26–28 laipsniai šilumos.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių