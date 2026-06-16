Žinomos sinoptikės prognozėje – džiugios žinios: kai kur savaitgalį galime sulaukti ir 30 laipsnių

„Nors bus vis šilčiau, bet lietaus kartais dar sulauksim, nes virš Šiaurės Europos nutįsęs banguotas atmosferos frontas kartais ir mus savo lietaus debesimis užkabins, šiek tiek palaistys.
Savaitgalyje, gerokai įšilus, formuosis ir trumpos, vasarinės liūtys su perkūnija, daugiausia sekmadienį.
Kita savaitė pagal dabartinius duomenis permaininga-savaitės pradžia dar šilta, be stipresnių vėjų, kartais su perkūnija palis, daugiausia dienomis, naktimis rūkai nusidrieks. Antra savaitės pusė jau bus vėsesnė, su lietumi ir dažnai stiprokais vėjais“, – skelbia sinoptikė.
Nors lietaus neišvengsime, kiekis bus gerokai mažesnis: sušils iki 21 laipsnio
Ketvirtadienį (birželio 18 d.) naktį lietaus nenumatoma, o dieną vietomis trumpai ir silpnai palis. Pūs vakarinių krypčių vėjas: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį sieks 9–11 laipsnių, vėsiausia bus pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose, pajūryje laikysis 12–14 laipsnių šiluma. Dieną oras šils iki 18–23 laipsnių, tačiau vakariniame pakraštyje ir pajūryje bus gaiviau – 15–17 laipsnių.
Penktadienį (birželio 19 d.) naktis bus sausa, tačiau daugelyje vietovių formuosis rūkas. Dieną lietaus tikimybė išliks nedidelė – trumpai gali palyti tik šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas bus silpnas ir nepastovios krypties: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra kris iki 12–14 laipsnių, o dieną sušils iki 21–25 laipsnių, pajūryje – 17–20 laipsnių.
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Šeštadienį (birželio 20 d.) naktį išliks sausa, vietomis nusidrieks rūkas. Popietę vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur lietų lydės ir perkūnija. Vėjas išliks nepastovios krypties: naktį 3–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 11–13 laipsnių, dieną oras sušils iki 24–29 laipsnių.
Sekmadienį (birželio 21 d.) naktis bus rami ir sausa, tačiau dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi, vietomis smarkūs lietūs su perkūnija. Vėjas bus nepastovios krypties, 4–8 m/s, bet per perkūniją vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 15–18 m/s. Naktį laikysis 15–19 laipsnių šiluma, o dieną oras įkais iki 24–29 laipsnių, pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose vietomis gali siekti ir 30 laipsnių.
Pirmadienį (birželio 22 d.) naktį lietaus nenumatoma, daug kur formuosis rūkas. Dieną trumpai palis, kai kur lietų lydės perkūnija. Naktį vėjas bus silpnas ir nepastovios krypties, dieną pūs vakarų vėjas 6–11 m/s. Temperatūra naktį sieks 16–18 laipsnių, dieną – 23–27 laipsnius, pajūryje bus vėsiau – 16–21 laipsnis.
Antradienį (birželio 23 d.) naktį vietomis gali trumpai palyti su perkūnija, o dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas išliks nepastovios krypties, 3–7 m/s. Naktį temperatūra kris iki 11–16 laipsnių, dieną oras šils iki 21–26 laipsnių.
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