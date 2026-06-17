Artėjant savaitės pabaigai – džiugi sinoptikų prognozė: bus vis sausiau ir šilčiau

Ketvirtadienio dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s.
Temperatūra sieks 18–23, pajūryje bus kiek vėsiau – 15–17 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus.
Nuo ketvirtadienio – malonios orų permainos: vis mažiau lietaus ir daugiau šilumos
Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.
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Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, silpnas.
Temperatūra naktį 10–15, dieną 23–28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
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