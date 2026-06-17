Orai jau greit kardinaliai keisis – kuo pasidžiaugti bus išsiilgusiems vasaros

Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s vėjas. Diena jau bus kiek šiltesnė – termometrai rodys 16–21 laipsnį šilumos.
Ketvirtadienį lietaus bus nedaug – tik kai kur trumpam palis. Pūs nestiprus vakarų, pietvakarių vėjas, sieksiantis 6–11 m/s. Naktį oras atvės iki 8–13 laipsnių, o dieną šils iki 18–23 laipsnių. Pajūryje išliks gaiviau – apie 15–17 laipsnių.
Penktadienį šiluma dar sustiprės, visgi dieną vietomis trumpai palis. Vakarinių krypčių vėjas bus gana silpnas, 5–10 m/s.
Nors lietaus neišvengsime, kiekis bus gerokai mažesnis: sušils iki 21 laipsnio
Naktį temperatūra sieks 10–15 laipsnių, dieną daugelyje vietovių pakils iki 20–25 laipsnių, o pajūryje laikysis 17–19 laipsnių šiluma.
Šeštadienį pagaliau įsitvirtins dar šiltesni orai. Lietaus galime sulaukti tik kai kur, o nepastovios krypties vėjas bus silpnas.
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Naktį termometrai rodys 10–15 laipsnių, dieną oras sušils iki 23–28 laipsnių. Kiek vėsiau bus tik Kuršių nerijoje, kur temperatūra sieks apie 21 laipsnį.
Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur, o dieną trumpi lietūs numatomi jau daugelyje rajonų.
Pūs pietų, pietvakarių vėjas, dieną jis pasisuks iš vakarų ir sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių, o dieną daug kur lepins 24–29 laipsnių šiluma.
Pagal dabartines prognozes, vasariška šiluma nesitrauks ir naujos savaitės pradžioje – orai išliks maloniai šilti.
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