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Paaiškėjo, kur Lietuvoje pylė kaip iš kibiro: per 4 paras – visa mėnesio norma

2026 m. birželio 17 d. 15:39
Lrytas.lt
Kai kuriose Lietuvos vietovėse per keturias dienas iškrito kone visas mėnesio kritulių kiekis, skelbia meteo.
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Sinoptikų duomenimis, pastarosios dienos buvo ne tik vėsios, bet ir itin lietingos – dalyje šalies fiksuotas smarkus lietus, o kai kur pasiektos ar net viršytos birželio mėnesio kritulių normos.
Daugiausia kritulių nuo birželio 13 d. 9 val. iki birželio 17 d. 9 val. iškrito Rokiškyje – 63,2 mm, o tai sudaro net 93 proc. visos birželio mėnesio normos. Dar įspūdingesnis rodiklis užfiksuotas Skuode, kur per keturias paras iškrito 58,1 mm kritulių – net 116 proc. mėnesio normos.
Didelis kritulių kiekis taip pat užfiksuotas Laukuvoje (53,2 mm), Plungėje (45,1 mm), Jonavoje (45,1 mm) ir Šakiuose (43,3 mm).
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Vis dėlto sinoptikai turi ir gerų žinių – artimiausiomis savaitės dienomis Lietuvoje turėtų būti šilčiau ir sausiau. Lietaus dar pasitaikys, tačiau jis numatomas tik vietomis.
Ketvirtadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 23–28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
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