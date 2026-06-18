„Audringesnių ir lietingesnių orų sulauksim“: žinoma sinoptikė pranešė, kiek tęsis šiluma

Penktadienį, birželio 19 d., naktį lietaus nenumatoma, dieną vietomis trumpai palis, daugiausia šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį sieks 11–14 °C, dieną – 21–24 °C, pajūryje – 17–20 °C.
Šeštadienį, birželio 20 d., lietaus nenumatoma. Paryčiais daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose nusidrieks rūkai. Vėjas nepastovios krypties: naktį 3–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Temperatūra naktį bus 10–13 °C, dieną – 24–29 °C. Šilčiausia numatoma pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Sekmadienį, birželio 21 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau ryte lietus pasieks vakarinius ir pietvakarinius rajonus. Dieną daugelyje vietovių praslinks trumpi, kai kur smarkesni lietūs su perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių, 3–7 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 4–8 m/s. Per perkūniją gūsiai sieks 15–18 m/s. Temperatūra naktį bus 13–18 °C – vėsiausia rytinėje Lietuvos dalyje, šilčiausia vakaruose ir šiaurės vakaruose. Dieną oras sušils iki 23–28 °C, o pietvakariniuose, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose – iki 30 °C.
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Pirmadienį, birželio 22 d., naktį lietus numatomas šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose, nakties pradžioje kai kur griaudės perkūnija. Kitur formuosis rūkai. Dieną ženklesnio lietaus nenumatoma, tačiau pajūryje gali tvyroti tirštas rūkas.
Vėjas naktį nepastovios krypties, 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį sieks 13–18 °C – vėsiausia bus vakaruose ir šiaurės vakaruose, šilčiausia rytinėje šalies dalyje. Dieną oras sušils iki 23–26 °C, pajūryje – iki 15–20 °C.
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Antradienį, birželio 23 d., naktį lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkai. Dieną taip pat be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 3–7 m/s. Temperatūra naktį bus 11–14 °C, dieną – 22–27 °C.
Trečiadienį, birželio 24 d., naktį dar bus sausa, tačiau ryte ir dieną daug kur lis, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių krypties, dieną rytiniuose rajonuose pietų ir pietvakarių, o vakarinėje šalies dalyje – vakarų krypties, 7–12 m/s. Dieną gūsiai sieks iki 15 m/s, pajūryje – 16–18 m/s. Temperatūra naktį bus 12–17 °C, dieną – 21–25 °C, vakariniuose rajonuose – 18–20 °C.
Ketvirtadienį, birželio 25 d., protarpiais lis, daugiau kritulių numatoma dieną. Vėjas vakarų, 8–13 m/s, gūsiai sieks 15–18 m/s. Temperatūra naktį bus 10–15 °C, dieną – 15–20 °C, pietiniuose rajonuose vietomis iki 22 °C.