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Sinoptikai skelbia apie šilumos bangą: tokios temperatūros šiemet dar nematėme

2026 m. birželio 20 d. 06:00
Lrytas.lt
Po lietingos savaitės į Lietuvą savaitgalį atkeliauja ramūs, vasariški orai, termometro stulpeliai šoks iki 25–30 laipsnių karščio.
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikės Inetos Daunoravičiūtės teigimu, šeštadienio dieną gyventojus džiugins šilti ir ramūs orai, dangus išliks mažai debesuotas, be kritulių. Pūs nestiprus, nepastovių krypčių vėjas, o įdienojus temperatūra kils iki 25–30 laipsnių karščio.
Prognozuojama, kad sekmadienio naktį orai pamažu keisis – vakariniuose šalies regionuose dangus bus labiau apsiniaukęs, vietomis gali trumpai palyti. Rytų Lietuvoje kritulių nenumatoma. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, naktį temperatūra svyruos tarp 14–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną galima perkūnija

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Sekmadienio dieną, anot I. Daunoravičiūtės, dangus taps nepastoviai debesuotas, daugelyje šalies vietovių gali trumpai palynoti, griaudėti perkūnija. Termometro stulpeliai kils iki 25–30 laipsnių karščio, pajūryje bus apie 20–24 laipsnius.
Pasak sinoptikės, pirmadienio naktį rytiniuose šalies regionuose užsilaikys tankesni debesys, vietomis galimi trumpi ir negausūs lietūs. Vakarų, šiaurės vakarų vėjo greitis sieks 5–10 m/s. Vyraus 13–18 laipsnių šiluma.
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„Pirmadienio dieną nuo Baltijos jūros stiprės aukštesnio slėgio laukas. Numatoma dar viena saulėta diena. Lietaus tikimybė bus maža.
Vėjas krypties nekeis, liks vidutinis. Temperatūra šils iki malonios 21–26 laipsnių šilumos, pajūryje bus apie 18 –20 laipsnių“, – komentuoja ji.
LMHT praneša, kad antradienį, Joninių išvakarėse, numatoma rami ir vasariškai šilta diena.
„Danguje netrūks pragiedrulių, lietaus tikimybė liks nedidelė. Vėjas taip pat bus nestiprus, daugiausia vakarinių krypčių. Naktį atvės iki 11–16, dieną vėl šils iki 21–26, pajūryje 18 –20 laipsnių šilumos“, – teigia I. Daunoravičiūtė.
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