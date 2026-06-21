Lietuvoje užfiksuotos šiemet pirmosios tropinės naktys ir peržengta 30 laipsnių karščio riba

Pirmą kartą šiais metais Lietuvoje buvo peržengta simbolinė 30 laipsnių karščio riba. Tiesa, karštis buvo išmatuotas tik Druskininkuose ir Ventės rage.
Naktį buvo mažai debesuota, tik ryte vietomis trumpai su perkūnija palijo. Žemiausia oro temperatūra 12–17, vakariniuose rajonuose 18–21 laipsnis. Nidoje ir Ventės rage buvo užfiksuotos tropinės naktys.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovai praneša, kad sekmadienį bus Lietuvoje nepastoviai debesuota. Taip pat numatomi daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32 laipsniai šilumos, pajūryje 21–26 laipsniai šilumos.
Oraivasara Lietuvoje92 vasaros dienos
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