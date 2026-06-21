Dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša.
Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32, pajūryje 21–26 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija, dieną lietaus tikimybė maža.
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Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 22–27, pajūryje 18–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 2–7 m/s.
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Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
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