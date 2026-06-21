GamtaOrai

Po karšto šeštadienio – įspėjimas: laukia smarkūs lietūs su perkūnija ir kruša Kais iki 32 laispnių

2026 m. birželio 21 d. 06:10
Lrytas.lt
Sekmadienio rytą vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra naktį 14–19 laipsnių šilumos, skelbia meteo.
Daugiau nuotraukų (16)
Dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša.
Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32, pajūryje 21–26 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija, dieną lietaus tikimybė maža.

Laukia vasariškas savaitgalis: džiugins iki 30 laipsnių karštis

Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 22–27, pajūryje 18–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 2–7 m/s.
Susiję straipsniai
Sinoptikai skelbia apie šilumos bangą: tokios temperatūros šiemet dar nematėme

Sinoptikai skelbia apie šilumos bangą: tokios temperatūros šiemet dar nematėme

Po karščio bangos – vėl permainos: sinoptikas atskleidė, kada ir kur orai subjurs

Po karščio bangos – vėl permainos: sinoptikas atskleidė, kada ir kur orai subjurs

„Audringesnių ir lietingesnių orų sulauksim“: žinoma sinoptikė pranešė, kiek tęsis šiluma

„Audringesnių ir lietingesnių orų sulauksim“: žinoma sinoptikė pranešė, kiek tęsis šiluma

Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
orai LietuvojeŠilumaliūtis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.