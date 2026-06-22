Incidentas įvyko Žemuosiuose Šančiuose esančioje Nemuno krantinės gatvėje.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad 14.49 val. buvo gautas pranešimas, jog ant daugiabučio nuvirtęs medis.
Medis buvo nuvirtęs ant trijų aukšto daugiabučio ir apgadinęs 3 aukšte esantį balkoną, pažeista šoninė balkono konstrukcija.
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Atvykę ugniagesiai medį supjaustė ir patraukė nuo daugiabučio namo.
Tuo metu Kėdainiuose daugiabučio kieme medis nuvirto ant automobilio.
Įvykis užregistruotas P. Lukšio gatvėje.
13.56 val. moteris pranešė, kad daugiabučio kieme ką tik ant pranešėjos automobilio „Škoda Octavia“ užvirto medis.
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Medis buvo supjaustytas ir patrauktas.
Ugniagesiai 26 kartus vyro šalinti nuvirtusių medžių
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pirmadienio rytą Eltą informavo, kad nuo sekmadienio 6 val. ryto visoje Lietuvoje 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia tokių įvykių registruota Kauno apskrityje, joje registruota 16 išvykimų.
Buvo nemažai tokių atvejų, kuomet atvykusiems ugniagesiams teko šalinti ne vieną, o daugiau medžių.
Kaune, Lakūnų plento ir J. Bakanausko gatvių sankirtoje ant kelio buvo nuvirtę medžiai, atvykę ugniagesiai patraukė 4 medžius.
4 medžiai buvo patraukti ir Prienų rajone, Pociūnų kaime.
15.42 val. buvo gautas pranešimas, kad užvirtę medžių, kelias nepravažiuojamas.
4 medžiai buvo supjaustyti ir patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies.
Dėl nuvirtusių medžių ugniagesių pagalbos prašyta ir Birštono savivaldybėje.
17.15 val. pranešta, kad Birštono seniūnijoje, Vaitiškių kaime, Šilo gatvėje, ant kelio užvirto medis, todėl kelias nepravažiuojamas.
Atvykę ugniagesiai supjaustė tris medžius ir patraukė juos nuo važiuojamosios kelio dalies, jie taip pat nušlavė kelio dangą.
Po 19 val. pranešta, kad Birštono seniūnijoje, Vaitiškių kaime, Medelyno gatvėje, ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis, nėra pravažiavimo.
Nuvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad nuvirtę trys medžiai.
Tuo metu Kalvarijos savivaldybėje, Akmenynų seniūnijoje, Valinčiškių kaime, ant važiuojamosios kelio dalies nuvirto daug medžių, jie užtvėrė kelią.
4 medžiai supjaustyti ir patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies, nušluota kelio danga.
Teritorija aptverta STOP juosta – ant elektros laidų kabėjo medžio šaka.
Pirmadienį Lietuvoje be lietaus, pūs šiaurės vakarų, 5–10 m/s stiprumo vėjas. Aukščiausia temperatūra 22–27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19–21 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
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