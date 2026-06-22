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Orai: karščiai iš Lietuvos neskuba trauktis – skubėkite pasimėgauti

2026 m. birželio 22 d. 06:37
Lrytas.lt
Savaitgalį Lietuvą lepino karšti vasariški orai, tik dalį šalies kiek atvėsino liūtys. O nauja savaitė prasidės su neskubančia pasitraukti šiluma, skelbia meteo.lt. Pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
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Pirmadienio diena numatoma be lietaus, vėjas bus iš šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Orai pasikeis savaitės vidury. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.

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