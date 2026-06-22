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Sinoptikė perspėja: po trumpo atvėsimo – karščio banga

2026 m. birželio 22 d. 14:26
Lrytas.lt
Po itin karšto šeštadienio lietuviai juokavo – į šalį pagaliau atėjo vasara. Visgi panašu, kad karštis niekur nesitrauks. Nors savaitės pradžioje lepins vasariška šiluma, savaitgaliui artėjant termometrų stulpeliai kops vis aukščiau.
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„Nuo pirmadienio dienos, per pietinę Skandinaviją, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos su sausesniais, ramiais, jau kiek vėsesniais, bet dar vasariškai šiltais orais plėsis anticiklonas, vardu Hartmut.
Savaitės viduryje jis silpnės, bet iki savaitgalio liks ramūs, kartais su nedideliu lietučiu dienomis orai. Oro temperatūra irgi turėtų visus džiuginti – naktimis kiek gaivesnė, dienomis bus vasariškai šilta, tik pajūryje, pučiant dieniniam brizui nuo jūros bus kiek vėsiau.
Pagal dabartinius duomenis ateinantį savaitgalį vėl galime sulaukti gerokos karščio bangos, lietaus neturėtų būti. Didesnė Europos dalis jau dabar kaitra alsuoja, bet savaitės pabaigoje dar labiau ir pavojingiau įkais. Tad keliaujantys į vakarus nuo Lietuvos, pasidomėkite orų prognozėmis“, – skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.

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Anot jos, ateinančią antradienio naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną šiek tiek palis šiaurės rytiniam, rytiniam pakraštuke. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 11–14, dieną 22–26 laipsniai.
Trečiadienį, birželio 24 -osios naktį dar be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną protarpiais kai kur palis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 11–13, vėsiausia šiaurėje, šiaurės vakaruose, dieną 19–24 laipsniai, vėsiausia pajūryje.
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Ketvirtadienį, birželio 25-osios naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis daug kur. Vėjas vakarinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 10–13, dieną 22–25, pajūryje 19–21 laipsnis.
Penktadienį, birželio 26 d. be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 12–15, dieną 20–25 laipsniai.
Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 2–6 m/s, dieną 6–11m/s, pajūryje gūsiai 12–14 m/s. Naktį 12–16, dieną 24–29 laipsniai.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 16–20, dieną 28–33 laipsniai.
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