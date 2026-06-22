Sinoptikė skelbia naujausią prognozę: joje – 36 laipsnių karštis

„Iš vakarų, su ramiais, sausesniais orais mus pasiekė anticiklono, vardu Hartmut rytinė dalis, su juo ir šiek tiek vėsesnis oras iš šiaurės, šiaurės vakarų brausis, tad kol kas naktys bus gaivesnės, bet dienomis, ypač giedresnėmis dar maloniai, vasariškai, ir daugiau kaip 20 laipsnių, sušils.
Bus daugiausia be lietaus, šiek tiek palis tik savaitės viduryje. Antroje savaitės pusėje dar vienas, vėl ramus, jau sausas anticiklonas virš Baltijos ir Lietuvos stiprės, savaitgalyje lėtai trauksis į pietryčius, o jo vakariniu pakraščiu labai šiltas oras plūs, o vėliau ir karštis iš pietų mus pasieks.
Pagal dabartinius duomenis jau šeštadienį kai kur kais iki 30 laipsnių, o sekmadienį, ir ypač pirmadienį, turėtų būti labai karšta. Sekmadienio ir pirmadienio naktimis laukia tropinė šiluma (20 ir daugiau laipsnių). Tad savaitgaliui ir kitos savaitės pačiai pradžiai planuodami keliones ar poilsį, įvertinkite ir orų sąlygas“, – perspėjo sinoptikė.
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Anot jos, antradienį, birželio 23-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, dieną keliolika lašų gali iškristi šiaurės rytiniam, rytiniam pakraštuke. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 11–14, dieną 21–26 laipsniai, vėsiausia pajūryje.
Trečiadienį, birželio 24 -osios naktį dar be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną trumpo, nedidelio lietaus debesys keliaus iš vakarų į rytus-šiek tiek daugiau palis dienos pradžioje vakariniuose rajonuose, vėliau tik kai kur pakrapnos. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 11–13, vėsiausia šiaurėje, šiaurės vakaruose, dieną 21–25 laipsniai, vėsiausia pajūryje 18–20 laipsnių.
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Ketvirtadienį, birželio 25-osios naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis jau daug kur, pavakare silpnai perkūnija padudens, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 12–14, pajūryje apie 16, dieną 23–26, pajūryje 19–22 laipsniai.
Penktadienį, birželio 26-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 12–15 laipsnių, dieną 22–27 laipsniai, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.
Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 12–16 laipsnių, dieną 25–30 laipsnių.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 16–21, dieną 29–34 laipsniai.
Pirmadienį, birželio 29 d. be lietaus. Vėjas pietvakarių 4–8 m/s. Naktį 19–23, dieną gali net iki 31–36 laipsnių įkaisti, pajūryje 25–30 laipsnių.
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