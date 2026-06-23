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Sinoptikai atnaujino prognozę: kokie orai laukia per Jonines

2026 m. birželio 23 d. 15:35
Lrytas.lt
Artėjančių dienų prognozės rodo, kad sulauksime vis šiltesnių orų. Anot Meteo LT, trečiadienio naktį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
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Trečiadienio dieną kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s.
Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s.

Praneša, kokia bus Joninių naktis

Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 25–30 laipsnių šilumos.
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