Sinoptikai atnaujino prognozę: kokie orai laukia per Jonines

Trečiadienio dieną kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s.
Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s.
Praneša, kokia bus Joninių naktis
Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 25–30 laipsnių šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybaOrų prognozėsinoptikai
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