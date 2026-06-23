Sinoptikė skelbia, kur gali kliūti lietaus bei kada Lietuvą vėl užguls karščiai

Anot jos, artimiausią parą Lietuvos orus lems anticiklono rytinė, vėsesnioji dalis. Antradienio dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, daugiau debesų telksis rytinėje krašto pusėje.
Pasak T. Kaunienės, žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau Aukštaitijoje gali nestipriai palynoti. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės ir šiaurės vakarų, o jo gūsiai sieks 5–10 m/s.
Aukščiausia temperatūra antradienio dieną sieks 22–25, kai kur iki 27 laipsnių šilumos, o vėsesnių vandenų apsuptoje Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių.
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Sinoptikės teigimu, trečiadienio naktis prognozuojama gana žvaigždėta ir sausa.
„Vėjas beveik nurims. Oras paryčiu atvės iki 10–15 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje“, – sako T. Kaunienė.
Savaitės viduryje kai kur gali ir pagriaudėti
Sinoptikės teigimu, trečiadienio dieną dėl šiauriau judančio atmosferos fronto padaugės debesų, ypač šiaurinėje šalies pusėje. Įdienojus čia kai kur trumpai ir negausiai palis, kur ne kur gali ir pagriaudėti, vyraus vakarinių krypčių vėjas, kurio gūsiai sieks 6–11 m/s.
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Anot T. Kaunienės, savaitės viduryje termometrai pavėsyje rodys 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Tąnakt dvelks lengvas vakaris vėjas. Prognozuojama, kad temperatūra daug kur vėl pažemės iki 11–16 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje laikysis apie 17 laipsnių.
Ketvirtadienio dienos orams įtaką darys Lietuvą kliudysiantis nedidelis ciklonas. Todėl, pasak sinoptikės, šalyje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomas trumpas lietus, vietomis lietų lydės perkūnija.
„Vakarinių krypčių vėjas pastiprės iki 6–11 m/s, perkūnijos metu – kai kur iki 14 m/s. Temperatūra dieną pakils iki 22–27, pajūryje iki 19–21 laipsnio šilumos“, – teigia ji.
Savaitės pabaigą toliau lydės vasariški orai. Penktadienį ir savaitgalio dienomis, sinoptikės teigimu, Lietuvoje orus lems labai šiltas anticiklonas.
Nors penktadienio naktį dar gali kai kur trumpai palyti, vėliau lietaus neprognozuojama. Vėjas naktimis bus vos juntamas, dienomis – vidutinio stiprumo. Temperatūra tiek naktimis, tiek dienomis bus vis aukštesnė, o sekmadienis, anot T. Kaunienės, žada būti net labai karštas.
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