Dulkes kai kur nuplaus lietus, o tuomet temperatūra šoks aukštyn: štai kada galime sulaukti net 36 laipsnių

„Po maloniai šiltos šv. Jonų dienos, vėliau orai vis labiau šils. O savaitgalyje, ir pagal dabartinius duomenis iki kitos savaitės vidurio, ir mes sulauksime kaitros (kai oro temperatūra 3 ir daugiau dienų būna 30 ir daugiau laipsnių), o naktimis dusins tropinė šiluma (20 laipsnių ir daugiau).
Net ir lietaus debesys, kaitros „išgąsdinti“, išgaruos, tad penktadienį, savaitgalyje ir pirmadienį lietaus nelaukiame. Pagal dabartinius duomenis, antradienį ir trečiadienį bus dar labai karšta, bet dienomis jau galime trumpų liūčių su trankia perkūnija sulaukti. Atvėsti, pagal dabartinius duomenis, turėtų tik nuo kito ketvirtadienio“, – rašė E. Latvėnaitė.
Anot jos, trečiadienį, dieną šiek tiek palis, ko gero tik dulkes nuplaus, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Dieną 21–26 laipsniai, vėsiausia pajūryje 18–20 laipsnių.
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Ketvirtadienį, birželio 25-osios nakties pradžioje dar šiek tiek palis rytiniam, pietrytiniam pakraštuke, vėliau naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis jau daug kur, šį kart jau daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 12–15, pajūryje apie 16, dieną 23–27, pajūryje 19–22 laipsniai.
Penktadienį, birželio 26 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 12–15, dieną 24–29 laipsniai, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.
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Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 14–17, dieną karštis 28–33 laipsniai.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 16–21, dieną kaitra 32–35 laipsnių, pajūryje ir šiaurės vakariniam pakraštuke 27–31 laipsnis.
Pirmadienį, birželio 29 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį tropinė šiluma 20–23 laipsnių, dieną kaitra net iki 32–36 laipsnių gali būti, pajūryje 27–31 laipsnis.
Antradienį, birželio 30-osios naktį be lietaus, dieną jau trumpai, su trankia perkūnija turėtų palyti rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Naktį tropinė šiluma 20–24 laipsnių, dieną kaitra 30–35 laipsnių.
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