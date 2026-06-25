Penktadienį oras įkais iki 25–30 laipsnių; Šeštadienį – iki 28–33 laipsnių; Sekmadienį – iki 30–35 °C; Pirmadienį – gali pasiekti net iki 32–37 °C;
Antradienį – bus maždaug 7–9 laipsniais vėsiau nei pirmadienį; Kitomis dienomis – dar šiek tiek gaiviau.
Įdomioji dalis: gali būti išmatuoti net trys paeiliui (birželio 27, 28 ir 29 d.) karščio rekordai. Yra potencialo pasiekti net ir absoliutų birželio mėn. karščio rekordą, kuris dabar siekia 35,7 °C (Kaišiadorys, 2019–06–12).
Artėjantis savaitgalis atneš karštį: kais iki 29 laipsnių
Jeigu kur nors oras įkais iki ≥35,8 °C, tuomet tai bus aukščiausia išmatuota oro temperatūra Lietuvoje per beveik 11 metų (2015–08–08 Birštone kaitino iki 37,4 °C).
Anot meteorologo Gyčio Valaikos, tik laiko klausimas, kada iš sosto bus išverstas ir Lietuvos karščio rekordų karalius – 37,5 °C (Zarasai, 1994–07–30).
Susiję straipsniai