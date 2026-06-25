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Artėjant savaitgaliui – svarbus sinoptikų įspėjimas: kada bus karščiausia

2026 m. birželio 25 d. 17:18
Lrytas.lt
Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, praneša Meteo LT specialistai. Sinoptikų duomenimis, daugelyje šalies rajonų oro temperatūra kils gerokai virš 30 laipsnių karščio, todėl gyventojams rekomenduojama imtis atsargumo priemonių.
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Penktadienio naktį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra 25–30, Kuršių nerijoje 22–24 laipsniai šilumos.
Šeštadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 28–33, pajūryje 24–27 laipsniai šilumos.
Sekmadienį be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 15–20, dieną 30–35, pajūryje 26–29 laipsniai šilumos.
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