Penktadienį, birželio 26-osios naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį pajūryje rūkas drieksis, o pamaryje ir dieną gali tvyroti. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 24–29°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.
Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Naktį kai kur rūkai nusidrieks, daugiausia vakariniam pakraštuke ir pajūryje. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, rytą pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, dieną karštis 28–33°C.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 16–20°C, dieną karštis 30–35°C, pajūryje 24–29°C.
Artėjantis savaitgalis atneš karštį: kais iki 29 laipsnių
Pirmadienį, birželio 29-osios naktį be lietaus, popietę jau trumpai, kai kur smarkokai ir su trankia perkūnija palis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų 4–8 m/s,per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–20 m/s. Naktį tropinė šiluma 20–23°C, dieną kaitra net iki 31–36°C gali būti, pajūryje 25–30°C.
Antradienį, birželio 30-osios naktį be lietaus, dieną turėtų trumpai, su perkūnija palyti šiauriniame ir rytiniame pakraštuke. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 18–22°C, dieną kaitra 25–30°C, pajūryje 19–24°C.
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Trečiadienį, liepos 1 d. protarpiais, su perkūnija kai kur palis, daugiausia dieną. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 24–29°C.
Ketvirtadienį, liepos 2 d. lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Kartais perkūnija sudundės. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 18–23°C.