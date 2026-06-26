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„Laukia tikrai didelis iššūkis“: žinoma sinoptikė patikslino prognozę ir įspėjo, kam pasiruošti

2026 m. birželio 26 d. 20:18
Lrytas.lt
Dar didesnė šiluma ir kaitra, kankinusi didesnę Europos dalį, pasieks ir mus, feisbuko paskyroje įspėjo sinoptikė Elvyra Latvėnaitė. Anot jos, savaitgalį ir pirmadienį laukia tikrai didelis iššūkis mūsų, mūsų artimųjų savijautai ar net sveikatai.
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Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, rytą pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną karštis 28–33°C, pajūryje 22–27°C.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 16–20°C, dieną karštis 31–36°C, pajūryje 25–30°C.
Pirmadienį, birželio 29-osios naktį be lietaus, popietę jau trumpai, kai kur smarkokai ir su trankia perkūnija palis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį tropinė šiluma 20–23°C, dieną karštis iki 32–37°C gali būti, pajūryje 25–30°C.

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Antradienį, birželio 30-osios naktį be lietaus, dieną trumpai, su perkūnija kai kur palis, popietę daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 18–22°C, dieną kaitra 26–30°C, pajūryje ir šiaurės vakariniam pakraštuke 23–25°C.
Trečiadienį, liepos 1 d. protarpiais, su perkūnija kai kur palis, naktį daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 26–30°C, pajūryje 23–25°C.
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Ketvirtadienį, liepos 2 d. daug kur su perkūnija lis, dieną gausiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 6–11m/s, dieną vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 16–20°C, dieną 20–25°C, rytiniam pakraštuke dar iki 26–28°C iki lietaus gali įšilti.
Penktadienį, liepos 3-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną ramaus, be perkūnijos lietaus debesys turėtų iš vakarų keliauti į rytus ir gražiai laistyti. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 20–25°C.
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