„Laukia tikrai didelis iššūkis“: žinoma sinoptikė patikslino prognozę ir įspėjo, kam pasiruošti

Šeštadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, rytą pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną karštis 28–33°C, pajūryje 22–27°C.
Sekmadienį, birželio 28 d. be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 16–20°C, dieną karštis 31–36°C, pajūryje 25–30°C.
Pirmadienį, birželio 29-osios naktį be lietaus, popietę jau trumpai, kai kur smarkokai ir su trankia perkūnija palis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį tropinė šiluma 20–23°C, dieną karštis iki 32–37°C gali būti, pajūryje 25–30°C.
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Antradienį, birželio 30-osios naktį be lietaus, dieną trumpai, su perkūnija kai kur palis, popietę daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 18–22°C, dieną kaitra 26–30°C, pajūryje ir šiaurės vakariniam pakraštuke 23–25°C.
Trečiadienį, liepos 1 d. protarpiais, su perkūnija kai kur palis, naktį daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 26–30°C, pajūryje 23–25°C.
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Ketvirtadienį, liepos 2 d. daug kur su perkūnija lis, dieną gausiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 6–11m/s, dieną vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 16–20°C, dieną 20–25°C, rytiniam pakraštuke dar iki 26–28°C iki lietaus gali įšilti.
Penktadienį, liepos 3-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną ramaus, be perkūnijos lietaus debesys turėtų iš vakarų keliauti į rytus ir gražiai laistyti. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 20–25°C.
Orų prognozėhidrometeorologijaLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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