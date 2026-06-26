Po alinančio karščio – audra: sinoptikė pranešė, ko tikėtis

Šeštadienio naktį situacija menkai keisis: dangus išgiedrės, vyraus sausi oras. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais temperatūra pažemės iki 11–16 laipsnių.
Šeštadienio dieną dangumi praplauks vos vienas kitas debesėlis, tad megautis skaisčiais ir kaitriais saulės spinduliais bus galima visą laiką. Nelis. Vėjas pasisuks į pietvakarių, vakarų, sustiprės iki 5–10 m/sek. Po vidudienio termometras rodys 28–33 laipsnius, vakariniame šalies pakraštyje – 24–27 laipsniai.
Sekmadienio dieną džiugins saulė, lietaus nenumatoma. Pietvakarių, vakarų, o vakare jau ir šiaurės vakarų vėjas ne itin sustiprės. Temperatūra sieks 31–36 laipsnių karščio, tik prie jūros bus truputį gaiviau – 26–30 laipsnių.
Artėjantis savaitgalis atneš karštį: kais iki 29 laipsnių
Pirmadienio naktį liks tvanku, o dieną tvyros kaitra.
Tamsiuoju paros metu bus be lietaus, po vidudienio mūsų šalį pasieks atmosferos frontas, daug kur praslinks trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį bus silpnas, dieną – vakarinių krypčių, 7–12 m/sek. stiprumo, o per perkūniją kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15–18 m/sek. Temperatūra sieks 17–22 laipsnius, o dieną įkais iki 33–38, pajūryje – iki 27–32 laipsnių. Paskutinę birželio dieną lietaus debesys aplenks Lietuvą.
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Vyraus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų, vakarų vėjas. Naktį oras atvės iki 16–21 laipsnio, dieną sušils 24–29, o vakariniame šalies pakraštyje – 20–23 laipsnių šiluma.
OraiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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