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Sinoptikai pakoregavo prognozes – štai kam pasiruošti

2026 m. birželio 27 d. 07:00
Lrytas.lt
Artimiausiomis dienomis Lietuvą alins kaitra, tačiau panašu, kad ji truks kiek ilgiau nei spėta iš pradžių.
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Nors iš pradžių atrodė, kad jau antradienį nors ir tebebus karšta, kaitra atsitrauks, naujausia prognozė rodo, kad virš 30 termometrų stulpeliai kils iki pat trečiadienio.
Šeštadienį dieną pūs pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s vėjas. Temperatūra kils iki 28–33 laipsnių.
Sekmadienį be lietaus. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs iš pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s greičiu. Temperatūra naktį nekris žemiau 15–20, dieną kils iki 31–36, pajūryje 27–30 laipsnių.

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Pirmadienio dieną vietomis atgaivins trumpas lietus, jį gali palydėti perkūnija.
Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 18–23, dieną 32–37, pajūryje apie 30 laipsnių.
Antradienį vietomis vėl nušniokš trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 16–21, dieną 26–31, vakariniame pakraštyje 20–25 laipsniai.
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Trečiadienį (liepos 1-ąją) kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 26–31 laipsnis.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis bus kur kas gaiviau.
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