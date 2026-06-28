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Buvo apšilimas, o dabar – sveiki atvykę į tropikus: paskelbė, kas dabar laukia

2026 m. birželio 28 d. 12:19
Lrytas.lt
Karšti penktadienio ir šeštadienio orai buvo tik apšilimas, skelbia grupė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
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Sekmadienio ir pirmadienio karščiai taps tokie, kad kai kurie pasijus lyg pragare.
„Penktadienį-šeštadienį buvo apšilimas, o šiandien ir pirmadienį – tai apie ką kalbėta visas ankstesnes dienas. Šiandien kaitins iki 31–36 laipsnių, o pirmadienį – net iki 32–37 laipsnių. Sveiki atvykę į tropikus.
Jeigu atostogautojai kone visą dieną būnantys prie vandens telkinių mėgausis tokia Lietuvai nebūdinga oro temperatūra, tai dirbantys patalpose be oro kondicionieriaus arba lauke kankinsis tarsi pragare.

VDI įspėja dėl kaitros: išauga perkaitimo ir saulės smūgio rizika

Nežinau kiek darbdaviai realiai atsižvelgia į temperatūrą, bet visus fizinius darbus lauke reikėtų stabdyti bent jau iki antradienio. Arba planuotis juos atlikti pvz. tarp 4–10 val. ryto.
Bandantys dirbti karštyje visą dieną gali gauti saulės/karščio smūgį. Gresia apalpimas ar dar blogiau.
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Dažnai gerkite vandenį. Negerkite saldžių ir kofeino ar alkoholio turinčių gėrimų.
Dėl aukšto (6–7) UV indekso nepamirškit pasitepti kremu, užsidėti kepurę, rengtis šviesiais rūbais ir pan.“, – skelbia „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
karščiaisaulės smūgisOrai ir klimatas Lietuvoje

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