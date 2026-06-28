Europoje – mirčių šuolis dėl karščio bangos

Dešimtys milijonų žmonių Europoje ištvėrė savaitgalį, kurį lydėjo ekstremalios temperatūros, karštai bangai slenkant į rytus; kai kurios šalys pranešė apie didėjantį mirčių skaičių, o sveikatos priežiūros tarnybos įspėjo apie sistemos perkrovimą.
Sekmadienio rytą Prancūzijos sveikatos pareigūnai pranešė, kad vien nuo trečiadienio šalyje užregistruota apie 1 000 daugiau mirčių nei tikėtasi.
O visoje Europoje „nuo birželio 21 d. užregistruota daugiau nei 1 300 papildomų mirčių, susijusių su aukštomis temperatūromis Europoje“, – sekmadienį sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
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„Karščio sukeltas stresas dažnai vadinamas „tyliuoju žudiku“ – o Europos namai, darbo vietos ir mokyklos nebuvo pritaikytos tokioms temperatūroms“, – sakė PSO vadovas.
Remiantis agentūros AFP skaičiavimais, prognozuojama, kad sekmadienį Europoje bent 191 mln. žmonių patirs ne mažesnę kaip 35 °C temperatūrą, o karštis bus ypač intensyvus Vokietijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje.
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Remiantis Austrijos NVO „Klimadashboard“ surinktomis Vokietijos meteorologijos tarnybos prognozėmis ir Jungtinio tyrimų centro 2025 m. pateiktu gyventojų skaičiumi, iš viso 381 mln. žmonių Europoje (išskyrus Turkiją) patirs temperatūrą, viršijančią 30 °C.
„Šiuo metu milijonai žmonių visame žemyne „gyvena ekstremaliame karštyje, šimtai žmonių mirė, mokyklos uždarytos, elektros tinklai nebeišlaiko apkrovos“, – įspėjo T. A. Ghebreyesusas.
„Dėl klimato kaitos ir visuotinio atšilimo reiškinys, kurį kiekviena žmonių karta patiria tik vieną kartą, dabar pasikartoja beveik kasmet“, – sakė PSO vadovas, atkreipdamas dėmesį, kad „Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas Žemėje, kurio temperatūra kyla dvigubai greičiau nei vidutiniškai pasaulyje“.
T. A. Ghebreyesusas teigė, kad Jungtinių Tautų sveikatos agentūra „bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalios karščio bangos keliamas grėsmes sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir veiksmingesnius sveikatos sistemos atsakus“.
Jis paragino Europos šalis „įgyvendinti sveikatos apsaugos nuo karščio veiksmų planus“ kaip dalį pastangų apsaugoti sveikatą klimato kaitos sąlygomis.